Астронавт Фрэнк Рубио побил рекорд США по нахождению в космосе 2 11.09.2023, 19:32

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Фрэнк Рубио

Он начал свою космическую миссию 21 сентября 2022 года.

Астронавт NASA Фрэнк Рубио стал новым рекордсменом США, проведя самую длинную космическую миссию в истории страны. Об этом сообщает Collect Space.

Он превзошел показатель астронавта Марка Ванде Хэя, который составлял 355 дней, 3 часа и 45 минут. Это уже 371 день Фрэнка в космосе, но его приземление запланировано только на 27 сентября. Это означает, что Фрэнк станет первым американцем и одним из семи людей, проведших год или больше в космосе, вернувшись на Землю.

Фрэнк считает эту продолжительность миссии очень важной для развития космических исследований и научных данных. Он указывает на то, что это учит нас адаптации человеческого организма к пространству, что может быть очень полезно в дальнейших межпланетных миссиях, таких как Луна, Марс и другие тела Солнечной системы. Фрэнк отмечает, что важно исследовать, как человеческий организм адаптируется и как этот процесс можно оптимизировать, чтобы улучшить эффективность будущих миссий.

Фрэнк начал свою космическую миссию 21 сентября 2022 года на борту корабля «Союз МС-22». Но из-за технических проблем внешней системы охлаждения корабля, возвращение экипажа на Землю стало опасным, и их миссию продлили на шесть месяцев.

Этот рекорд также делает Фрэнка пятым американцем, проведшим год в космосе. Ранее этого достигли только российские космонавты на станции «Мир». Однако Фрэнку и его экипажу при возвращении на Землю придется столкнуться со многими физическими трудностями, такими как проблемы с вестибулярным аппаратом и равновесием. Поэтому он планирует пройти интенсивную реабилитацию в течение нескольких месяцев после возвращения в нормальное состояние.

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