Елена Левченко презентовала свой первый крупный проект в Nike 11.09.2023, 19:38

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Елена Левченко

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси в августе 2020 года активно поддерживала протесты.

Одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси Елена Левченко завершила карьеру в ноябре прошлого года, а уже через три месяца сообщила, что переехала в Лос-Анджелес и устроилась на работу в Nike. На какой должности белоруска там работает, доподлинно неизвестно, но 11 сентября в своем инстаграме бывшая спортсменка показала свой первый крупный проект в компании. Его показали на Неделе мод в Нью-Йорке, пишет «Трибуна».

Слева направо: Ким Шуи и Елена Левченко

Проект Левченко показали на Неделе мод в Нью-Йорке в мае.

«Мой первый и самый большой проект в компании! Этот лук просто уникален!», — рассказала Левченко в сториз инстаграма.

Работала Левченко с небезызвестным в модном мире дизайнером Ким Шуи. Ее поклонницей является, например, популярная британская поп-певица Dua Lipa — фанатка «Ливерпуля», которая в 2018-м выступала на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве и которой приписывают роман с тогда еще полузащитником «Реала» Марко Асенсио.

«Поскольку вчера вечером я была на показе Ким, просто хотела рассказать, как Nike поддерживает дизайнеров и создает коллаборации/индивидуальные проявления для своих спортсменов и инфлюэнсеров», — написала Левченко.

«Ранее в этом сезоне мы работали с ней над созданием образа WNBA для наших спортсменов Nike. Мы прислали ей онлайн-ассортимент, и своими руками она создала этот неповторимый образ», — говорит она о Ким Шуи.

Ким Шуи

Также Левченко в сториз рассказала, что всегда мечтала заниматься модой:

«Я люблю моду, и именно так я могу свободно выражать себя. Всегда хотела получить специальность «Дизайн одежды», к сожалению, не получилось. Но меня очень вдохновляет быть здесь во время Недели моды в Нью-Йорке и видеть, как это волшебство моды происходит вживую!»