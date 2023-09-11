Столичная медсестра спасла трех тонувших людей на озере под Пинском 2 11.09.2023, 20:03

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Медик вытянула одну из утопавших за волосы.

Медсестра минской больницы скорой помощи Анжелика Железняк в июле спасла трех человек, сообщило госагентство «Минск-Новости». Медик вытянула одну из утопавших за волосы.

Все произошло в середине июля, когда Анжелика Железняк была в отпуске. Она с близкими отдыхала на озере под Пинском.

Вдруг у обрыва начала тонуть женщина. И медик рванула туда. «Я нырнула и за волосы ее вытянула. Мне помогала дочка и подруга была еще там со мной. Мы ее вытянули, оказала помощь. Она не была прямо в критическом состоянии. Перевернула — она откашлялась, вода вышла», — рассказала медсестра.

Спустя какое-то время женщина заметила, что все у того же обрыва тонет девочка. Мама начала ее спасать, но дочь утянула ее под воду. «Опять слава богу были друзья рядом, дочка. Вместе все дружно вытянули», — сказала медик. Спасенные мать и дочь в порядке.

За этот купальный сезон в Беларуси утонуло 276 человек, а спасено было более 280.

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