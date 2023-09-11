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Минчанин выловил в Припяти двухметрового сома

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  • 11.09.2023, 20:22
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Минчанин выловил в Припяти двухметрового сома

Фотофакт.

Минчанин Павел Воронцов вытащил из реки Припять двухметрового сома, сообщил ресурс Fishingby. Улов рыбак не забрал, а отпустил назад в воду.

«Припять снова наградила меня трофеем, два часа борьбы и сом на 2,1 метра повержен. После короткой фотосессии рыба была отпущена в свою стихию» — рассказал рыболов.

Напомним, на юге страны регулярно вылавливают больших сомов. Так, недавно внушительную рыбу выудили из Днепра в Лоевском районе, из той же реки гомельчанин за 20 минут достал 45-килограммовую особь, а в июле 30-килограммовый усатый трофей добыли из Припяти где-то под Мозырем.

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