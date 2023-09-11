Умеров провел первый телефонный разговор с Остином 11.09.2023, 20:44

Рустем Умеров

Фото: "Голос Украины"

О чем говорили министры обороны Украины и США.

Министр обороны США Ллойд Остин провел первый телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе «Рамштайн».

Помимо этого оба министра пообещали поддерживать тесные контакты.

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