Эксперты определили самые ненадежные бензиновые авто на вторичном рынке 11.09.2023, 20:53

Они опросили 25 000 владельцев бензиновых авто.

Британское издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy опросили 25 000 владельцев бензиновых авто. На основе их ответов специалисты составили рейтинг самых ненадёжных моделей.

Первым в списке оказался хэтчбек Opel Astra 2009—2015 годов выпуска. Как показал опрос, с поломками за последние два года столкнулись 44% владельцев таких автомобилей. Большинство из них были связаны с кондиционером и двигателем, но иногда хлопоты доставляли аккумулятор, кузов, выхлопная система, подвеска и коробка передач.

Далее в списке идёт Mercedes-Benz C-Class 2014—2021 годов выпуска. У 46% хозяев машин возникали проблемы с эксплуатацией седана. В частности, в основном автомобилисты жаловались на неисправности с выхлопной системой и электрикой.

Среди проблемных оказались две модели Nissan: кроссовер Qashqai 2014—2021 годов выпуска и хэтчбек Micra 2010—2016 годов. Первый критикуют за мотор, АКБ, электрику и кондиционер, а второй чаще всего требовал ремонта подвески и электрических систем.

Также британцы оказались недовольны чешской Skoda Octavia (2004—2013 годов выпуска) с бензиновым агрегатом (47% жалоб). Большинство респондентов указали на различные проблемы, связанные с аккумулятором, двигателем, электрикой и подвеской.

Последней моделью в списке проблемных бензиновых машин стал хэтчбек MINI, который выпускали с 2007 по 2014 годы. Почти у половины владельцев автомобилей (48%) за последние 24 месяца происходили сбои в электрике, а также возникали проблемы с мотором.

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