Топливный кризис подбирается к Москве 16 11.09.2023, 20:55

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Дизель начал исчезать с АЗС в Центральной России.

Охвативший южные регионы России топливный кризис уверенно подбирается к Москве. Вслед за Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями дизельное топливо начало исчезать с заправок в центральной части РФ.

Как сообщает Mash со ссылкой на местных жителей, дефицит дизеля возник на АЗС в Липецке, Туле, Чувашии, Татарстане и Марий Эл.

В Туле на одной из заправок топливо продают только юрлицам, а бензин АИ-92 разливается по талонам. В Чувашии на одной из частных АЗС стоимость дизельного топлива взлетела до 80 рублей за литр.

Правительство винит в топливном кризисе «серых экспортеров», которые скупают бензин и дизель по внутренним ценам, субсидируемым из бюджета, а затем вывозят за рубеж и реализуют за валюту. Объемы такого теневого экспорта глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов оценил в несколько миллионов тонн с начала года.

Он напомнил, что кабмин намерен запретить свободный экспорт нефтепродуктов: торговать бензином и дизелем за валюту сможет лишь ограниченный круг компаний, список которых сейчас находится на утверждении.

С начала года оптовые цены на бензин в России взлетели более чем на 70%, а летом «пожар» перекинулся на рынок дизеля, который с начала июля подорожал почти на 40%. В опте литр «солярки» стал стоить больше 70 рублей, но и по рекордным в истории ценам купить топливо оказалось невозможно: региональные нетфебазы в Южном Федеральном округе сократили, либо полностью остановили отгрузку, рассказали Reuters источники на рынке.

По словам нефтетрейдеров, дефицит топлива искусственно создается нефтяными компаниями. У них есть запасы в объеме 2 млн тонн бензина и 3 млн тонн дизеля, но расставаться с ними нефтяники не спешат, поскольку высокие цены компенсируют им уменьшение субсидий из бюджета с 1 сентября.

«Цены будут только расти, — говорит источник Reuters в одной из нефтяных компаний. — В такой ситуации никто не станет расставаться с объемами — будут держать до последнего».

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