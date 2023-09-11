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В центре Донецка российские военные сбили насмерть своего же пропагандиста

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  • 11.09.2023, 21:04
  • 9,756
В центре Донецка российские военные сбили насмерть своего же пропагандиста
Геннадий Дубовой

Геннадий Дубовой призывал к убийствам украинцев.

В центре Донецка был ликвидирован пропагандист «ДНР» Геннадий Дубовой. Его задавили на машине российские оккупанты.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на информацию от российских пропагандистов.

До 2014 года Дубовой был журналистом, работал в Донецке. После начала боевых действий стал «военкором», разжигал ненависть, призывал к убийствам украинцев.

В центре города Дубового задавили на машине российские военные, перед зданием ОГА.

«Боролся с бандеровцами, а в итоге был размазан по асфальту „освободителями“, которые носятся по центру города на запредельных скоростях и регулярно давят людей», — прокомментировал Казанский.

Других деталей не раскрывается.

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