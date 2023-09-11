В Слониме продают синагогу XVII века 8 11.09.2023, 21:22

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Раньше ее уже продали, но после отобрали.

Слонимскую большую синагогу продают за 64,5 тысячи рублей. Торги состоятся 12 октября на площадке «БУТБ-Имущество». Кроме самой синагоги середины XVII века (площадь 673 кв. м), в комплекте к ней идут две пристройки и веранда, пишет «Наша Нiва».

В 2021 году синагогу уже продавали, и казалось бы, все закончилось успешно. Здание купила писательница Илона Караваева за 30 тысяч рублей, продав свою квартиру.

Женщина хотела облагородить город, где после войны жили ее родители и бабушка, но не потянула дорогой ремонт — 164 тысяч рублей. В результате здание вернули в собственность Слонимского райисполкома.

В этом году синагогу уже пытались продать по цене вдвое больше нынешней — 129 тысяч. Но желания ее купить никто не выразил.

Задаток на аукционе составляет 7 тысяч рублей, а первый шаг торгов — 3225 рублей. После покупки владелец должен восстановить синагогу за пять лет, иначе здание перейдет к государству без возврата вложенного.

Большая Слонимская синагога была возведена в 1648 году в стиле барокко и с элементами монументального белорусского строительства. После Второй мировой войны здание использовалось в качестве склада, затем — как торговое помещение. В 2010 году здание передали отделу культуры Слонимского райисполкома.

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