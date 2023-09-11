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Американец выиграл в лотерею $55 миллионов, но 10 лет скрывал это от семьи

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  • 11.09.2023, 21:40
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Американец выиграл в лотерею $55 миллионов, но 10 лет скрывал это от семьи

Скромный или жадный?

Мужчина из Калифорнии (США) выиграл 55 миллионов долларов в лотерею 10 лет назад, но держал все в тайне, даже от своей семьи.

Как пишет Daily Star, этот выигрыш изменил его жизнь навсегда, он поставил его в один ряд с некоторыми самыми богатыми именами на планете, но, несмотря на все, единственное, на что он потратил деньги, был новый грузовик и дом, который по его легенде для всех он «снимал».

Счастливчик не имел желания делиться джекпотом с семьей, ведь у него были сложные отношения со своей сестрой, поэтому он рассказал о своем выигрыше только в 2021 году, после смерти родителей.

«Примерно 10 лет назад я выиграл более 55 миллионов долларов в лотерею в Калифорнии. Я никогда не рассказывал об этом ни родителям, ни сестре», — делится мужчина.

«Я знаю, что мои родители ничего бы не просили, но моя сестра сказала бы мне пожертвовать половину ее церкви. Я не жертвовал деньги никому и никакой организации», — объяснил свой поступок мужчина.

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