«Двигатель работает как часы, а год назад был полный облив кузова за $2 500» 11.09.2023, 22:39

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Что стало с кузовом Skoda Octavia 1.4 TSI за десять лет белорусской зимы.

Белорусы любят и ценят автомобили концерна VAG, причём как известные Volkswagen или Audi, так и более нишевую Skoda. Модели данного бренда просты, неприхотливы и зачастую дешевле более именитых собратьев. При этом чешская марка не лишена характерных ваговских «болячек» — о них и поговорим. Сегодня мы вместе с экспертом изучили кузов седана Octavia 2013 г. в., который приобретался новым у дилера и всё время находился в руках одного владельца. Av.by рассказывает, что показал осмотр.

«Двигатель работает как часы, а год назад был полный облив кузова за $2 500»

Минчанин Максим владеет Skoda Octavia с 2013 года — тогда мужчина приобрёл автомобиль новым в салоне официального дилера за 20 300 евро, или по тем временам за без малого $27 тысяч. С момента покупки и по день съёмки белорус проехал на седане 223 тысячи километров.

— В 2004 году у меня появилась первая личная машина — Opel Vectra A, которая выбиралась по принципу «абы купить». На ней я проездил несколько сезонов, постоянно ремонтируя, поэтому был только рад, когда избавился от «Вектры», — вспоминает мужчина. — На смену ей пришёл седан VW Passat 1.9 TDI с механической КПП. Устраивало почти всё, за исключением дряхлости и потёртости автомобиля. Нужно было подобрать другой вариант, хотя три года на «Пассате» я всё-таки отъездил. Volkswagen как марка мне сильно нравилась, поэтому следующими двумя автомобилями стали уже Passat B6: сперва двухлитровый дизель с DSG, затем — 3,2-литровый экземпляр на полном приводе и АКПП.

Вроде бы всё было хорошо, но последний оказался ужасно прожорливым: наилучший показатель расхода — 7 литров бензина в трассовом цикле при скорости 90 км/ч. А хотелось ездить на чём-то, не задумываясь о том, сколько денег с собой.

— В 2013-м, на последнем «Моторшоу», прошёлся по рядам и изучил ассортимент у дилеров. Хотя ещё до выставки совершал рейды по автоцентрам, чтобы прицениться. На тот момент, приняв во внимание цену, качество и, самое главное, стоимость эксплуатации, решил взять именно Skoda Octavia с оригинальной чешской сборкой, бюджетным двигателем 1.4 TSI, «ручкой» и средненькой комплектацией. Машина простая, а покупалась для длительных комфортных поездок с семьёй, но при этом нужно было, чтобы владение требовало минимальных трат — как финансовых, так и временных. В принципе, за десять лет она себя полностью оправдала.

— Наиболее значимый ремонт произошёл в 2015 году, когда по гарантии в «Октавии» поменяли левую переднюю полуось. Ни в турбине, ни в помпе, ни в насосах — нигде больше вмешательств не происходило. Двигатель до сих пор работает как часы. Динамику замеряли — 8,2 секунды до 100 км/ч. Хотя по европейским автобанам держит среднюю скорость 185—190 км/ч, то есть этот мотор реально может удивлять.

— Одним словом, экономичная машина, которая ещё и быстро бегает! Если говорить про расход топлива, то его значения в городе не превышают семи литров бензина — в этом помогает механическая коробка передач. По трассе и того меньше — около 5—6 л.

— За десять лет два раза меня притирали на стоянках. Ещё в прошлом году не думал продавать «Октавию», поэтому решил её перекрасить. Сказали, что крыши это не коснётся, а всё остальное окрашивали по технологии, естественно, с пескоструем до металла, грунтованием и последующими малярными работами в специальной камере. По сути, в заводском ЛКП осталась только крыша, — рассказывает Максим.

— А покраска проводилась у дилера?

— Нет, с 2016-го я к ним не обращаюсь. Меня тогда впервые притёрли на стоянке, после чего по каско окрас элемента делали у дилера. Итоговое качество было ужасным, и через полтора года пришлось переделывать. Окрашивание проводил у замечательных ребят, насчёт которых получал только положительные рекомендации. Они занимаются «маляркой» многих авто, приходящих из США.

— Сделали хорошо, но потратили на это месяц. Учитывая скидки и мой опыт в продажах — а торговаться я умею, — за облив заплатил 2 500 долларов. Единственное, что им не удалось сделать идеально, — стык ручки с дверью, там есть лёгкие повреждения металла, которые, естественно, вызвали появление «жучка». Правда, они меня предупредили об этом дефекте на двери ещё в момент разборки автомобиля. Мол, как его ни заделывай, всё равно со временем будет проявляться.

В прошлом году также приобрёл новые колёса. Купил у официального дилера: литьё с хорошей резиной продавалось по акции, которой грех было не воспользоваться.

— Ещё однажды случилась нехорошая история, отвернувшая меня от дилерского обслуживания. Меня развели на замену ГРМ! В 2017-м на пробеге 150—160 тысяч километров мне позвонил менеджер от «официалов», говоря о том, что есть рекомендация от производителя по замене ремня ровно в этот срок. Я согласился — заменили. Спустя пару месяцев мой хороший знакомый уточнил: в Европе замена ГРМ на 1.4 TSI производится после 180—200 тыс. км — тоже по рекомендации изготовителя. Вероятно, менеджеру нужно было сделать план, но у меня осадочек остался. У «официалов» по тем временам сервис обошёлся мне в 1 100 евро — за ремень ГРМ, ролики и работу.

— Подсчитывали, сколько всего за годы владения пришлось потратить на автомобиль?

— Первое время я ещё пытался считать. С учётом страхования по каско, потери стоимости за три года эксплуатации, купленного бензина и проведённых ТО выходило порядка 200 долларов в месяц. После 2015-го об этом уже не думал, так как стал меньше пользоваться автомобилем. Предположу, что при нынешних пробегах в месяц трачу на топливо и обслуживание около $60. Всё-таки сейчас есть служебный транспорт, поэтому Skoda Octavia помогает организовать досуг, например отправиться в путешествие с семьёй.

— Первый год владения у меня был самый массовый в плане пробега: исколесил пол-Европы — суммарно 40—45 тысяч километров. Наиболее длительный единовременный трип — порядка 5 000 км. Можно сказать, что Octavia дважды побывала в Млада-Болеславе: первый раз — на конвейере, второй — во время экскурсии. С началом пандемии ежемесячные пробеги сократились, и проезжаю теперь от 500 до 1 500 км в лучшем случае. Сейчас на одометре чуть более 223 тысяч километров.

— Вы уже упомянули, что продаёте Skoda Octavia. Планируете взять такую же, но новее?

— До недавнего времени хотел сменить на седан Volkswagen Passat B8. Правда, после того как изучил предложения, выбор стал шире: добавился VW Tiguan. Хотя раньше на эти кроссоверы не обращал внимания, недавно устроил тест-драйв и остался доволен. Естественно, рассматриваю проходные варианты из Европы выпуска 2018—2020 годов. С двигателем пока не определился, ведь от владельцев, знакомых и с дизельными, и с бензиновыми моторами, слышу только положительные отзывы. Наверное, буду ориентироваться на конъюнктуру рынка. В идеальном мире вообще хотелось бы гибридный VW Passat B8, но, к сожалению, такие машины готовы ввозить на наш рынок только под заказ.

— Каков интерес от покупателей после публикации объявления? Всё-таки модель очень популярна на «вторичке»: Skoda Octavia, бензиновый 1.4 TSI, механическая КПП…

— Справедливости ради: машина в продаже стоит девятый день, за это время порядка 15 звонков я получил. Иногда бываю недоступен, отчего некоторые входящие пропустил. Три раза «Октавию» осматривали. Плюс ко всему продаю её не по низу рынка, ведь пробег небольшой по сравнению с экземплярами, которые работали в такси. Да, интерес есть, насколько я могу судить.

«Модель условно свежая, и не все слабые места успели проявиться во всей красе»

Изучить состояние десятилетней Skoda Octavia мы отправились в центр антикоррозийной защиты KROWN. Проводить осмотр будет постоянный эксперт рубрики — Денис Зудов.

— Сегодня у нас на диагностике суперликвидный на белорусской «вторичке» автомобиль — Skoda Octavia. Обычно, когда они появляются в адекватном состоянии, уже через неделю их покупают. Естественно, мы не берём в расчёт экземпляры белого цвета — в основном они приобретались для работы в такси и имеют слабые комплектации, — начинает работник сервиса.

— Автомобиль условно можно считать свежим, ведь его уязвимые места ещё не успели проявить себя во всей красе, в отличие, к примеру, от предыдущего поколения. Классическая ваговская проблема кроется в стыке переднего бампера с крылом. Здесь мы её тоже можем наблюдать: это очаги коррозии, которые возникают в шве из-за скопления влаги. Если крыло снять, то, вероятно, с внутренней стороны оно будет с обильным слоем ржавчины.

— Под брызговик в этих машинах забивается немало грязи — в осматриваемом экземпляре её нет, а значит, автомобиль бывает на мойках высокого давления. Ни в коем случае нельзя допускать пресса из песка и дорожных реагентов: именно эта смесь запускает процесс коррозии.

Естественно, пластиковый брызговик имеет свои минусы — он может перетирать ЛКП. Здесь мы наблюдаем минимальный налёт ржавчины в месте отслоения гравитекса.

— Под накладкой уже виден очаг — в идеале порог требует разборки, пескоструя (для снятия слоя ржавчины) и перекраски. В любом случае это станет временной мерой: есть кронштейн крепления под брызговик — он будет ржавым как снаружи, так и изнутри. Оттого отдавать стоит тому маляру, который прокрасит со всех сторон, чтобы отсрочить возвращение проблемы. А уже после необходимо защищать проникающим составом, дабы в полости всегда был влаговытесняющий слой с ингибитором коррозии.

— Далее по низам дверей видим следующий нюанс — вздутия лакокрасочного покрытия, которое влечёт за собой появление поверхностной коррозии. Этим коварен полный облив кузова автомобиля: дело в том, что заводская оцинковка более устойчива к ржавчине, а перед покраской её часть снимается.

— Типичная проблема для ваговских автомобилей, начиная с VW Passat B6, — вздутия ЛКП вокруг дверных ручек. «Жучки» начинают проявляться по всему контуру примыкания элемента. Снаружи мы всегда видим следствие того, что вылезает изнутри.

— В задней колёсной арке тоже есть пространство, куда может набиваться грязь, соль и песок. Нужно следить и периодически промывать под хорошим давлением. Вновь обращаем внимание на стык бампера с крылом — в этом шве скапливается песок, перетирающий краску, а вместе с водой он приводит к коррозии элемента.

Состояние силовой части автомобиля можно оценить по месту крепления амортизатора, которое не закрыто локером. Туда набрасывает грязь из-под колёс. Как итог — поверхностная ржавчина.

— Крышка багажника по строению схожа с аналогичными у Audi или Volkswagen — такие практически в любом седане VAG. В шве изгиба металла лежит тонкий-тонкий слой кузовного герметика, под которым зачастую скрыто протекает коррозия. Естественно, со временем она поднимает краску. К слову, здесь тоже уже пошли вздутия по крышке.

— Аналогично левой стороне автомобиля справа на стыке бампера с крылом проявляются небольшие «жучки». Состояние колёсной арки при этом получше, однако она тоже начинает слегка зацветать. Низы дверей справа в удовлетворительном состоянии, и это объяснимо: водительская эксплуатируется интенсивнее и чаще открывается и закрывается.

— Вздутия ЛКП обнаружены на пороге и передней правой двери, а также по всей кромке переднего крыла, хотя оно значительно живее левого. Кстати, вот наглядная картина того, о чём мы регулярно говорим: между крылом и бампером забились мелкие камешки.

«Присутствуют все „детские болячки“ машин VAG, как и у любой другой Skoda»

Осмотрев внешнюю часть Skoda Octavia, работник центра антикоррозийной защиты разместил подъёмник повыше. Каким будет состояние автомобиля снизу?

— Днище машины частично закрыто пластиком, который принимает на себя ущерб от пескоструя. Плюс в том, что не повреждается слой заводской защиты, а значит, силовая часть кузова прослужит дольше. Тем не менее на открытых участках кое-где отслаивается антигравийный состав. В этих местах закономерно будет появляться поверхностная коррозия.

— Это российская сборка? — уточняет у владельца Денис.

— Нет, моя Skoda Octavia — «чешка», — отвечает Максим.

— Чехи тоже любят оставлять «сопельки» в виде неравномерно нанесённого герметика. Мы как раз видим яркий пример на внутренней части порога.

— На поддомкратниках заметна поверхностная ржавчина…

— Как-никак десять лет эксплуатации в самом «солёном» городе страны — после Солигорска, конечно, — комментирует хозяин Skoda. — Дорожных реагентов зимой в Минске не жалеют.

— Соглашусь. Именно поэтому ситуация более чем предсказуемая.

— Отогнув наиболее массивную пластину защиты днища, обнаруживаем картину, которая будет локально замечена на стыках металлов, сварных швах и точках присоединения крепёжных шпилек. Для этой модели — нормальная история. Возможно, будь меньше пробег, подобных нюансов можно было бы избежать. Когда автомобиль используется ежедневно и круглогодично, это вполне адекватный результат.

— В задней части днища нанесён гравитекс, что для этого автомобиля большой плюс. Обратим внимание: ржавчина присутствует только вокруг технологических отверстий — и то в начальной стадии. Обычно в машинах иначе: по центру лучше, а сзади — хуже. В данном случае наоборот, ведь на «корме» больше заводской подготовки кузова.

— Привод-то передний, поэтому перед и середина пескоструятся из-под колёс. Заводские брызговики так себе, но уж какие есть… — добавляет владелец.

— Ну да, не «колхозить» же брызговиками с заправки за 20 рублей! — делится размышлениями эксперт.

— Наверное, ещё и амортизаторы стоят родные? — интересуется Денис.

— Обязательно! В задней подвеске ничего не делалось, — подчёркивает Максим.

— Вот вам качество и амортизаторов KYB.

— По скрытым полостям автомобиля нюансы также присутствуют, — озвучивает работник сервиса, вооружившись эндоскопом. — В заднем лонжероне, по его кромке, наблюдается коррозия — это о том, что любая машина всегда ржавеет в местах, скрытых от глаз хозяина. В любом случае критическим такое состояние пока назвать нельзя.

— Ещё одно коварное место Skoda Octavia — зона крепления задней балки к кузову, где нередко скапливается влага. Скажем, это условно гибкая часть автомобиля, которая точечно была сварена на заводе. Из-под неё может зацветать кузов.

— Как отметил владелец, капот до сих пор оригинальный. У него нет теплового отражателя, то есть элемент принимает на себя термонагрузки. При попадании в подкапотное пространство влаги, соли и реагентов начинается коррозия по кромкам ячеек и вокруг технологических отверстий. Температура данную реакцию ускоряет. У самой «внутрянки» вроде неплохое состояние, но в перспективе это приведёт к перекраске капота.

— Осматривая свесы передних лонжеронов, замечаем щелевую коррозию в месте крепления опоры двигателя. Везде, где соединяются два металла, замечены вздутия технологического заводского ЛКП. В целом тоже ожидаемая картина.

— Итак, подведём итоги. Состояние данной Skoda Octavia идеальным назвать нельзя. Если бы я тоже купил эту машину десять лет назад и ездил круглогодично, то она оказалась бы со схожими нюансами. Не потому, что хозяин плохо досматривает, — ресурс на кузов этой модели заложен именно такой. По озвученным сегодня проблемам — все «детские болячки» автомобилей VAG, как и у любой другой «Шкоды».

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