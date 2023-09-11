ВСУ имеют успехи в районе ряда населенных пунктов под Бахмутом 11.09.2023, 22:54

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Карта.

Украинским военным удалось достичь успехов на нескольких участках на бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районах населенных пунктов Клещиевка, Предтечино, Андреевка, Курдюмовка и Дачное, откуда выбиваются российские оккупанты, сообщил глава пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш в эфире «Суспільне. Спротив».

«Имеем успехи на клещиевском направлении. Там имеем продвижение. Кроме этого, также имеем успехи в районе Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и населенного пункта Дачное. Там противник отступает, с боями отходит, однако жесткие бои не заканчиваются», – рассказал он.

Евлаш добавил, что вражеская армия под городом Бахмут продолжает применять все виды вооружения. В частности, было зафиксировано 527 обстрелов наших позиций за сутки, 12 боевых столкновений с войсками РФ. Также фиксировалось применение россиянами тактической и армейской авиации.

Активные артиллерийские обстрелы со стороны агрессора сохраняются и на лимано-купянском направлении – за сутки произошло более 500. Также было 20 применений захватчиками самолетов и вертолетов.

«Противник продолжает наносить огневое поражение вблизи Серебрянского лесничества, также на направлении Новоегоровки, Синьковки, Берестового, Северска и Верхнекаменского. Продолжает интенсивно обстреливать и наносить удары по позициям наших защитников, однако безуспешно для него», – добавил Евлаш.

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