Итальянцы представили уникальный суперкар 12.09.2023, 2:43

До 100 км/ч он разгоняется за 3 секунды.

Итальянская компания Ares Modena представила новый суперкар S1 Gullwing. Модель отличается уникальным дизайном, основана на Chevrolet Corvette C8, сообщает Тop Gear .

Автомобиль имеет необычные фары, несколько воздухозаборников на бампере и карбоновый сплиттер.

Сзади есть узкие фонари, объединенные в один блок. Выхлопные патрубки выходят из моторного отсека.

Но самой главной особенностью Ares S1 Gullwing является дверь в стиле «крыло чайки», которая открывается вверх. Разработчики отмечают, что это упрощает высадку и посадку водителя и его пассажира в узком пространстве.

Суперкар оснащен 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 640 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

До 100 км/ч он разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость - 296 км/ч.

Кузов изготовлен вручную из углеродного волокна, поэтому вес суперкара составляет всего 1380 кг.

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