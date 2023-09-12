Зеленский: Дополнительные системы ПВО в Украине будут
- 12.09.2023, 3:34
Президент Украины заявил о подготовке усиления пакета оборонной поддержки от Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке усиления пакета оборонной поддержки от Германии. Об этом он сказал в вечернем обращении 11 сентября, опубликованном в Facebook.
«ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером [Германии Олафом] Шольцем. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии [Анналеной] Бербок – она была с визитом в Украине, встретился с ней сегодня в Киеве. Очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов, защиты нашей энергетики. Я уверен: будет результат», – сказал он.
Зеленский добавил, что есть продвижение в переговорах с партнерами по предоставлению систем противовоздушной обороны.
«Дополнительные системы в Украине будут», – подчеркнул он.