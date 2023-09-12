Где в Минске обитает больше всего клещей? 12.09.2023, 5:13

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Карта от санэпидемслужбы.

Санэпидемслужба обнаружила много клещей в семи местах Минска, а также на пляже недалеко от города. Эти потенциально опасные создания остаются активными до ноября, напомнили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

«За истекший период текущего года нападение клещей в 80,5% происходило при посещении леса, в сельской местности и на загородных дачных участках», — сообщила столичная санэпидемслужба.

В августе количество обращений минчан к медикам по поводу укусов иксодовыми клещами увеличилось на 21,7% по сравнению с июлем. Но общий показатель за восемь месяцев на 17,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбудитель болезни Лайма за восемь месяцев выявлен в 11,5% иксодовых клещей.

По свежим данным, Минск и пригородные зоны отдыха — это 14% случаев укусов клещей. Кровососущие впивались своими хоботками в людские тела в следующих точках города:

лесопарк по ул. Герасименко — ул. Ангарская,

Лошицкий парк,

парк Уручье,

парк Челюскинцев,

Центральный ботанический сад,

ст.м. Восток — Борисовский тракт — БНТУ,

Цнянское водохранилище,

лесополоса Медвежино и другие места.

Специалисты создали карту восьми мест Минска и пригорода, где есть превышения по клещам.

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