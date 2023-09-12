Где в Минске обитает больше всего клещей?
- 12.09.2023, 5:13
- 1,020
Карта от санэпидемслужбы.
Санэпидемслужба обнаружила много клещей в семи местах Минска, а также на пляже недалеко от города. Эти потенциально опасные создания остаются активными до ноября, напомнили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
«За истекший период текущего года нападение клещей в 80,5% происходило при посещении леса, в сельской местности и на загородных дачных участках», — сообщила столичная санэпидемслужба.
В августе количество обращений минчан к медикам по поводу укусов иксодовыми клещами увеличилось на 21,7% по сравнению с июлем. Но общий показатель за восемь месяцев на 17,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбудитель болезни Лайма за восемь месяцев выявлен в 11,5% иксодовых клещей.
По свежим данным, Минск и пригородные зоны отдыха — это 14% случаев укусов клещей. Кровососущие впивались своими хоботками в людские тела в следующих точках города:
лесопарк по ул. Герасименко — ул. Ангарская,
Лошицкий парк,
парк Уручье,
парк Челюскинцев,
Центральный ботанический сад,
ст.м. Восток — Борисовский тракт — БНТУ,
Цнянское водохранилище,
лесополоса Медвежино и другие места.
Специалисты создали карту восьми мест Минска и пригорода, где есть превышения по клещам.