Россияне сообщают об очередном перекрытии Крымского моста
- 12.09.2023, 7:39
- 1,708
Движение «временно перекрыто».
В ночь на вторник, 12 сентября, движение по Крымскому мосту «временно перекрыто», сообщает российский Telegram-канал Крымский мост: оперативная информация.
В сообщении говорится, что тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет New Voice.
Ранее российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.