Россияне сообщают об очередном перекрытии Крымского моста 12.09.2023, 7:39

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Движение «временно перекрыто».

В ночь на вторник, 12 сентября, движение по Крымскому мосту «временно перекрыто», сообщает российский Telegram-канал Крымский мост: оперативная информация.

В сообщении говорится, что тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет New Voice.

Ранее российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.

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