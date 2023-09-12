«Можно направляться в сторону аэропорта»: украинский офицер рассказал об успехе ВСУ под Донецком 12.09.2023, 7:49

У оккупантов большие проблемы в Опытном.

Украинские воины закрепляются на освобожденной части Опытного, расположенного вблизи Авдеевки. Оккупационным войскам практически нереально проскочить в этот поселок.

Об этом в ежедневной военной сводке для «24 Канала» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что дальше уже можно двигаться в сторону Донецкого аэропорта.

Полковник запаса рассказал, что захватчики неделю назад пытались с севера обойти Авдеевку в районе Красногоровки. Скопили там достаточное количество сил и средств, пытались продвинуться на запад, окружая Авдеевку. Но эту группу накрыла украинская артиллерия и «успокоила» россиян.

Он отметил, что тем временем украинские части создали некую бронегруппу и провели достаточно мощную операцию к югу от Авдеевки в сторону Донецка и Донецкого аэропорта (ДАП). Зашли на часть Опытного и сейчас там закрепляются.

По его словам, поскольку у ВСУ там лучшие позиции за счет перепада высот со стороны Авдеевки, то движение перспективно – дальше уже можно направляться в сторону аэропорта.

«И у россиян там очень большие проблемы подхода к Опытному»,

– заметил Свитан.

Ведь, объяснил он, со стороны ДАП оккупантам не подойти – там ровная поверхность, которая хорошо ВСУ простреливается, поэтому им практически нереально проскочить. Враг сейчас может только с запада как-то подходить к Опытному. Но ВСУ будут останавливать его благодаря группам, которые закрепляются в Опытном.

Свитан заявил, что большая часть Клещеевки и Андреевки контролируется украинскими войсками. Возможно, там еще несколько улиц удерживают оккупанты, но это потому, что они оттуда не могут выйти.

«Любое движение останавливается нашей артиллерией. Поэтому в ближайшее время российские части, попавшие в такое оперативное окружение, будут уничтожены или взяты в плен»,

– подчеркнул полковник запаса.

Это, по словам военного эксперта, происходит в районе Клещеевки и Андреевки. А всеобщее движение сейчас идет в сторону Горловки.

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