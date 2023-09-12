Newsweek: Индия неожиданно подставила Путина 17 12.09.2023, 7:56

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Россия фактически потеряла около 40 миллиардов долларов.

Россия фактически потеряла около 40 миллиардов долларов, которые она заработала на продаже нефти в Индию за последние месяцы. Вывести эти деньги из индийской финансовой системы оказалось просто невозможным, пишет Newsweek.

Издание отмечает, что катастрофа с «нефтерупиями» стала мощным ударом по попыткам президента РФ Владимира Путина обойтись без доллара США во внешней торговле.

Такие товары, как нефть, золото и пшеница, обычно продаются по всему миру в долларах США. Однако из-за санкций Запада финансовая система России была фактически изолирована от остального мира запретом на использование доллара в официальных международных транзакциях.

Кремль пытался обойти это ограничение, продавая нефть в Китай и Индию за их местную валюту – юани и рупии соответственно. Побочной целью этого была попытка подорвать роль доллара США как основной мировой валюты.

Однако впоследствии выяснилось, что забрать заработанное с собой россиянам не удается. Особенно, что касается индийской рупии, оборот которой жестко контролируется правительством для поддержания внутренней финансовой стабильности в Индии. Вывести за границу миллиарды заработанных рупий россиянам просто не позволяют, а потратить их в Индии на нужные России товары невозможно – их нет в таком количестве.

По данным Reuters, в результате этих ограничений на банковских счетах в Индии застряло «российских» рупий в эквиваленте около 39 миллиардов долларов. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что Москва уже потеряла надежду вывести эти деньги и будет их инвестировать в саму же Индию.

«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения, и наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные отрасли, куда их можно инвестировать», - сказал Лавров накануне агентству ТАСС.

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