О чем говорит (не)урожай-2023 7 Сергей Василевский

12.09.2023, 8:02

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Как Беларусь пожинает плоды тридцатилетнего хождения по кругу.

— У нас нет времени на раскачку. За ближайшие пять лет необходимо реально выйти на европейский уровень производства, интенсивно модернизировать весь агропромышленный комплекс. И здесь важнейшие факторы — эффективность и скорость развития, умение оперативно реагировать на запросы как внутреннего, так и мирового рынка, — эта амбициозная установка Лукашенко прозвучала не вчера.

Такую задачу он поставил во время празднования «Дажынак» в Кобрине в 2009 году. Тогда же была объявлена программа зернового поля на очередной год — получить не менее 10 млн тонн зерна.

Неурожай 2023-го показал, что спустя эти годы заветная цифра остается недостижимой для белорусского АПК. Хорошо еще, что белорусы в итоге не останутся голодными.

Причина этого давно известна. За последние три десятка лет в стране и мире изменилось многое. Появились новые высокопродуктивные и устойчивые к неблагоприятным условиям сорта и гибриды сельхозкультур.

Совершенствуются технологии выращивания, далеко вперед ушла сельскохозяйственная техника, в том числе и белорусская. На наших глазах меняется климат, что одновременно является и вызовом для аграриев, и рождает новые возможности для них.

Неизменным остается одно — попытка бессменного руководства страны все эти годы усидеть на двух стульях. И удержать за собой тотальный контроль за сельским хозяйством, фактически сохраняя прежнюю неэффективную модель хозяйствования. И пытаться при этом «выйти на европейский уровень производства».

Все это время власти борются (или имитируют борьбу) с пороками этой неэффективной модели — с низкой дисциплиной, бесхозяйственностью, приписками, воровством. Но проблема в том, что это фактически базовые, предустановленные свойства такой системы, без которых она станет просто бесполезной.

Будет ли частник воровать сам у себя? Заниматься приписками, систематически нарушать технологии — не от неосведомленности, а из банального равнодушия и незаинтересованности в конечном результате своей работы?

Предсказуемые ответы на эти простые вопросы давно внесли ясность в спор, кто эффективнее работает на земле — частник или заложник системы «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Но поход по граблям длится третий десяток лет.

Глядя на происходящее в сельском хозяйстве сегодня, впору задаться вопросом: как белорусам удается выращивать даже этот урожай? Вопреки изжившей себя системе и хроническим проблемам. Единственный ответ: трудолюбие наших людей, достойное приложения в других условиях.

И как здесь не вспомнить соседнюю Литву, где за годы независимости сменились шесть президентов, ни один из которых, пожалуй, не внес личный вклад в совершенствование технологии закладки силоса, и где который год собирается сопоставимый с белорусским урожай зерна с посевных площадей, втрое меньших наших.

Это еще один повод задуматься, чего на самом деле могли бы достичь белорусы, работая на себя, а не ради вымпела у сельсовета.

Сергей Василевский, «Салiдарнасць»

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