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Великобритания обвинила Россию в обстреле грузового судна

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  • 12.09.2023, 8:04
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Великобритания обвинила Россию в обстреле грузового судна
Иллюстрационное фото

Судно шло под флагом Либерии.

24 августа Россия обстреляла в Черном море гражданское грузовое судно, которое шло под флагом Либерии, сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Данные разведки показывают, что российские военные выпустили несколько ракет по грузовому судну в Черном море 24 августа. Ракеты, в том числе две ракетs «Калибр», выпущенные ракетным кораблем черноморского флота, были успешно сбиты украинскими силами 24 августа», – говорится в пресс-релизе британского Минобороны.

Великобритания отмечает, что ни одна из российских ракет не достигла цели.

«Несмотря на провал, это явная демонстрация того, что Россия продолжает попытки задушить экономику Украины, а президент Путин с пренебрежениям относится к жизням мирных жителей и интересам стран в Африке, Азии и Ближнем Востоке», – заявляет Минобороны Британии.

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