Беларусь выходит из еще одного соглашения с Украиной 4 12.09.2023, 8:13

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Оно было подписано в 2010 году.

Правительство Беларуси высказало намерение не становиться участником соглашения с правительством Украины о сотрудничестве в области защиты культурного наследия.

Поставление Совмина подписано 8 сентября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня его принятия.

Речь идет о соглашении между странами, которое было подписано в Минске 29 апреля 2010 года.

Таким образом отменено и постановление правительства от 23 августа 2010 года, которым утверждалось соглашение о сотрудничестве в области охраны культурного наследия.

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