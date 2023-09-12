Беларусь выходит из еще одного соглашения с Украиной

Беларусь выходит из еще одного соглашения с Украиной4
- 12.09.2023, 8:13
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Оно было подписано в 2010 году.
Правительство Беларуси высказало намерение не становиться участником соглашения с правительством Украины о сотрудничестве в области защиты культурного наследия.
Поставление Совмина подписано 8 сентября, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу со дня его принятия.
Речь идет о соглашении между странами, которое было подписано в Минске 29 апреля 2010 года.
Таким образом отменено и постановление правительства от 23 августа 2010 года, которым утверждалось соглашение о сотрудничестве в области охраны культурного наследия.