«В городе я начал бухтеть на автомобили» 9 12.09.2023, 8:41

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Фото: onliner.by

Многодетная семья из Минска купила старую хату за $2000 и мечтает там жить.

Станислав и Анастасия живут в Минске, растят троих детей. Но вот уже второй сезон они проводят в деревне, в глуши. Там семья восстанавливает старый дом, причем делает это с очень ограниченным бюджетом. Между тем мечта большая — когда-нибудь переехать сюда жить. Onlíner рассказывает их историю.

Станиславу — 37, Анастасии — 31, и у пары трое детей: Эдгару — восемь, Арнольду — пять, еще есть двухлетняя Герда.

— Думали, что будет двое детей, но родилось два мальчика, а ведь Настя так хотела девочку! — рассказывает Станислав.

Решились на третьего ребенка, и это оказалась дочка.

— Так мы получились многодетными, — улыбается счастливый отец семейства.

Станислав родом из Минска, в столице семья пока и живет.

— Мы с женой встретились в велопоходе. Мы путешественники. Катали по Беларуси, и в какой-то момент наша семья начала расти. Это побудило нас задуматься о будущем.

Фото: onliner.by

В Минске семья, как многодетная, строит однушку с льготным кредитом. Живут пока в двухкомнатной, которая досталась Станиславу по наследству.

— Мы поняли: этого, конечно, будет недостаточно, когда дети подрастут. И нам однажды надо будет съехать, уступить город детям, для них это будет важнее. Так как мы путешественники и любим природу, наш выбор пал на загородный дом. И мы решили его искать.

На какие моменты при поиске обращали внимание в первую очередь? Во-первых, никаких стандартных «чтобы поближе к Минску». Во-вторых, смотрели, чтобы под окнами не было соседей. В итоге нашли практически хутор.

Фото: onliner.by

— У нас — деревня, дом находится прямо в центре. Но я соседей не вижу. В нашем поле зрения никого нету. Эта деревня тупиковая, случайные люди по ней не проедут.

Зато есть железнодорожная станция: это большой плюс, так как у семьи нет автомобиля.

— Вилейка — 20 минут на поезде, на машине туда тоже 20 минут. А там развлечения для детей есть, праздники, рынок, стройматериалы.

И еще стоит вышка мобильной связи, так что в этой глуши есть интернет 4G. Это особенно важно для Станислава: мужчина работает в айти.

— В этой деревне, получается, все совпало, все устроило.

Фото: onliner.by

Несмотря на «хлебную» с виду профессию главы семейства, бюджет у семьи сегодня ограниченный. Но мечту о покупке дома все равно удалось исполнить.

— Владелец дома пошел навстречу и оформил продажу в рассрочку. Мы выплачиваем 83 доллара в месяц по курсу белорусскими рублями. Это на два года. За год мы уже выплатили, еще месяцев 10 — и я буду официальным владельцем. По итогу выйдет 2000 долларов.

Дом в состоянии, которое хозяева описывают как «не очень», а сразу после покупки он был и вовсе плох.

— Ему, по разным данным, от 100 до 60 лет. Лет 15—20 он просто в сырости жил своей жизнью — вообще не открывалась дверь.

Фото: onliner.by

С момента покупки ребята успели заменить окна — раньше сквозь них свистел ветер. Заменили разбитую дверь на другую — новую заказали у местного жителя, а Станислав оформил ее и покрыл краской. В остальном хата пока осталась в прежнем виде.

— Ничего тут не делали больше, просто собрали до кучи мебель… Если вы захотите купить заброшенный дом, вы примерно такое и получите.

Несмотря на неустроенность, практически все лето семья живет тут: так удобнее приводить все в порядок. Условия почти походные, но кое-какой быт уже успели наладить.

— Первое, с чем мы столкнулись, — это вода. Мне на нашу семью надо было в день привозить примерно по 80 литров — на тачке из ближайшей колонки. Решили подключиться к центральной линии. Можно было нанять людей с лопатами, можно было самому лопатой копать, но на такие работы лучше нанять хотя бы экскаватор. Мы это проделали. Это был вообще мой первый опыт какой-то работы со строителями.

Фото: onliner.by

Станислав поставил простенький летний душ, установил под навес стиральную машину.

Тут в разговор вступает Анастасия. Она добавляет важные штрихи про непростой деревенский быт.

— С тремя детьми — это стирка, стирка. В квартире в Минске я стираю каждый день — это обязательно. Но когда вы живете в квартире, на самом деле вы не пачкаетесь! А когда приезжаете в деревню, любой выход на улицу — это грязная одежда. У нас здесь машинка-полуавтомат, на автомат не хватило денег, — смеется девушка. — Машинка стирает все сама, подвод воды есть, но греть воду приходится нам. Так что здесь я стираю раз в неделю, но это занимает у меня целый день: с утра и до вечера. Кастрюлю большую ставлю на мангал, на одну стирку надо закипятить порядка 5—6 таких кастрюль. Муж помогает.

Фото: onliner.by

В общем, забот хватает. Из городских помощников в старой хате установили посудомойку, чтобы было чуть полегче.

— Канализацию еще не делали, планируем в следующем году провести, — объясняет хозяин дома.

Семья вспоминает, какой бурьян рос на участке: все это пришлось расчищать. Теперь где-то разбиты грядки, а где-то — цветники.

Фото: onliner.by

— Второй сезон облагораживаем землю. Каждые две недели надо стричь траву, это занимает где-то полтора дня — в два триммера. Триммеры для таких объемов надо брать очень дорогие, хорошие. Те, что дешевле, просто не справляются с оборотами. Если плохой инструмент, будете больше ремонтом заниматься.

Многодетный отец добавляет: прежде чем браться за хоть какие-то работы по дому, надо было смастерить кое-что для детей. Организовать им занятия, увлечь: качели, песочница, бассейн...

— Если этого не сделать, работа продолжаться не будет.

Фото: onliner.by

Одним словом, потихоньку изменения идут. Планы на следующий год такие: до конца снести старые сараи, убрать те, что уже снесли. А еще подремонтировать дом: убрать одну печь, починить вторую, поменять электрику, сделать косметический ремонт, обустроить веранду — чтобы можно было жить, если захочется.

Пока местные называют их дачниками, потому что приезжает семья на лето, а если зимой — то ненадолго, например на школьные каникулы.

А мечты — они такие: построить каркасный дом в традиционном стиле, с двускатной крышей и большой верандой, «квадратов» на 60—80, обязательно одноэтажный. Еще чтобы был гостевой домик.

— По участку — никаких мы не хотим садов-огородов. Хотим создать парковую атмосферу, с ровными дорожками, фонариками, беседочкой… Березовый сок собирать, кленовый. Пруд планируем копать.

Фото: onliner.by

Скорость преобразований будет зависеть от бюджета.

— Если денег хватает, можно и за сезон все построить и сделать. Но это может растянуться и на несколько лет, а я не хочу, чтобы дети жили на стройке в таких условиях. Пока для нас старый дом — это повеселиться просто, такой сказочный домик. Но если по-серьезному, там и помыться сложно.

Может, когда-нибудь удастся переехать сюда всем семейством. А может, совсем дауншифтерами станут только родители, когда дети вырастут. В любом случае этот домик за 2000 долларов по курсу — уже большая отдушина. Станислав признается: когда живет в каменных джунглях, начинает бухтеть.

— В городе я начал бухтеть на автомобили, на соседей — если они дома у себя курят, дым ко мне идет. В городе жизнь такая: из коробки в коробку. Погода плохая — значит, в коробке сидишь. Многоэтажность эта очень напрягает. Закатов не видишь по полгода, потому что вокруг стоят дома.

Фото: onliner.by

А после отдыха в деревне и город становится не таким раздражающим.

— В чем еще плюсы деревни? Выходишь утром рано на рассвете, почистил зубы, умылся ледяной водой. Ветер по тебе проходит. Сел на скамеечку, которую сам делал, кофе пьешь. Ни одного человека, только птицы поют и листва шелестит, ну и поезд, мимо проезжающий, романтику создает. Я тут не вижу стен, я тут вижу пол земного шара, у меня пейзаж просто райский, — заключает Станислав.

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