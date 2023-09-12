В Норвегии откопали клад, которому больше 1500 лет 12.09.2023, 8:56

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Ученые назвали эти сокровища «находкой века».

Кладоискатель обнаружил то, что эксперты называют «самым большим золотым сокровищем Норвегии в этом столетии». Речь идет о коллекции ювелирных изделий, среди которой золотые подвески, кольца и жемчуг, пишет «Хайтек».

Эрленд Бор, 51-летний норвежец, обнаружил клад с девятью подвесками с редкими золотыми символами, три золотых кольца и 10 золотых жемчужин ранее этим летом во время исследования Реннесёй, частного острова у юго-западного побережья страны, согласно переведенному заявлению.

Во время экспедиции, которую одобрил частный землевладелец, Бор не ожидал найти ничего особеннлго. Но потом его недавно купленный металлодетектор начал пищать, когда он провел им над небольшим участком земли. Быстрые раскопки показали, что прибор среагировал на старую обертку из фольги от шоколадной плитки. Но потом он заметил еще один сверток.

«Внезапно у меня в руках оказалось золотое сокровище, — рассказал Боре Норвежской вещательной корпорации (NRK). — Там было много маленьких золотых жемчужин. Важно было ничего не потерять».

Он сказал, что его открытие было «совершенно нереальным», и немедленно связался с властями, которые подтвердили, — золотое сокровище весило примерно 100 граммов.

«Это золотая находка века в Норвегиия Найти так много золота одновременно — очень необычно», — рассказал Оле Мадсен, директор Музея археологии Ставангера.

Эксперты определили, что плоские золотые подвески датируются примерно 500 годами н.э. Их сделали во время периода вторжения варваров. Хотя подвески могут выглядеть как золотые монеты, на самом деле их использовали в качестве украшений.

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