Лукашисты решили взяться за дроны 12.09.2023, 9:13

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В Беларуси готовятся изменения в Воздушный кодекс.

Соответствующий законопроект появился в базе данных проектов на Национальном правовом интернет-портале.

Кодекс предлагается дополнить статьей 29-1 следующего содержания:

«Гражданские беспилотные летательные аппараты подлежат государственному учету в базе данных государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Эксплуатация гражданских беспилотных летательных аппаратов без осуществления их государственного учета запрещается.

Государственный учет гражданских беспилотных летательных аппаратов осуществляется специально уполномоченным органом в области гражданской авиации».

Как именно будет вестись учет, будет определено авиационными правилами. Вероятно, в них будет конкретизировано, какие именно БПЛА подлежат учету.

В проекте также изменено определение БПЛА. Он определяется как «воздушное судно, предназначенное для выполнения полетов без экипажа на борту, управляемое оператором беспилотного летательного аппарата с пункта (пульта) управления, в том числе без его визуального контакта с данным воздушным судном, или в заданном автономном режиме, либо сочетанием указанных способов».

Кроме того, вводится новый термин гражданское беспилотное воздушное судно, под которым понимается «воздушное судно без экипажа на борту, находящееся под управлением командира беспилотного воздушного судна, являющегося внешним пилотом, предназначенное для выполнения полетов по маршрутам обслуживания воздушного движения».

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