Лула с Васильичем на «американских горках» Telegram-канал «СерпомПо»

12.09.2023, 9:18

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И в ЮАР задержали бы.

Бразильский президент Лула да Сильва на выходных зажег лампочку надежды в кремлевском изоляторе. Сообщил, что если великий геополитик приедет в Рио-де-Жанейро на саммит G-20, то нипочем не будет арестован по ордеру Международного суда по обвинению в совершении военных преступлений.

Несмотря на то, что Бразилия признает юрисдикцию МУСа, Лула заявил: «Если я буду президентом Бразилии и если он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют».

Понятно, что никакие такого рода гарантии для Путина ничего не стоят. Он все равно не полетит – невыездной пожизненно. Но все же, приятно. Бразилия, член БРИКС, «дружественная» страна … Словно на «американских горках», вагончик с друзьями Пу и Лулой взлетел к небесам.

Однако с наступлением рабочей недели, этот же вагончик обрушился вниз, создав у «партнеров» чувство невесомости. Тот же Лула сдал назад: «Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство».

Задержит, товарищ Лула, задержит. И в ЮАР задержали бы. На радость, как говорили в стране Советов, «всему прогрессивному человечеству». Поэтому никогда больше нога великого геополитика не ступит на землю «Бразилии, где в лесах много диких обезьян».

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