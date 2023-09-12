«Тут были только свои»: в частном доме под снос оказалось 19 человек 3 12.09.2023, 9:28

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Фото: realt.by

Как так получилось?

Летом многие СМИ облетела новость о том, что в Минске в 42-метровом доме под снос были зарегистрированы сразу 19 жильцов. Первая реакция — да так не может быть! Что-то здесь не сходится (такие же сомнения возникли и у прокуратуры). Однако за цифрами обнаружилась типичная история минчан, которым «повезло» родиться и проживать в частном секторе столицы. realt.by поговорил с одной из собственниц того самого дома в Сельхозпоселке и узнал о последнем решении суда.

«Если бы нам не мешали строить, мы бы себе за эти годы каждый по 100 метров возвели»

Татьяна родилась и выросла в частном секторе, который раскинулся по обе стороны улицы Богдановича (об этой части Сельхозпоселка, которая сейчас готовится к сносу, мы делали отдельный репортаж). Первые дома здесь появились в 30-х годах прошлого века, когда территорию Первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки поделили на участки и раздали бесквартирным минчанам.

− Этот дом принадлежал моей прабабушке. Его строили в 50-х годах — обычный сруб со скатной крышей, печным отоплением и ставнями на окнах. Прабабушка вырастила троих детей — девочку (мою бабушку) и двух мальчиков. Кто-то тут остался жить, кто-то переехал. У моего двоюродного дедушки родилось трое детей, у бабушки — одна дочь (моя мама). Тут же на поселке родились и выросли мы с сестрой.

Как рассказывает собеседница, угроза сноса над этой частью поселка, впрочем как и над всем частным сектором Минска, висела давно. Однако точной даты никогда никто не называл.

− Я помню, что еще маленькой была, а мама уже шторки покупала, мечтала в отдельной квартире пожить. Годами нам говорили про то, что нас когда-нибудь снесут, но ничего не менялось. Когда же семья стала расти, у нас с сестрой появились дети, мы думали о том, чтобы начать перестраивать дом. Пытались узнавать, что нужно делать, но в полноценной реконструкции нам отказывали. А ведь если бы нам не мешали строить, мы бы уже себе за эти годы каждый по 100 «квадратов» возвели!

«Прописаны тут были только свои − мы с сестрой даже мужей сюда не регистрировали»

Пока район ждал перемен, семья продолжала увеличиваться. Каждый из членов большой семьи пытался решить вопрос с жильем самостоятельно.

К примеру, сама Татьяна уехала из родительского дома, когда вышла замуж. Правда, перерегистрироваться ей все равно было некуда. Муж тогда был прописан с родителями, а те не спешили встречать невестку на своих метрах. Поэтому, как сама Татьяна, так и ее дочь, были зарегистрированы на улице Поселковой. В этом же районе ребенок Татьяны ходил в школу, тут же и взрослые, и дети обслуживались в поликлинике, ну и пользовались домом с участком по мере надобности.

− Сейчас, когда самые старшие члены семьи, в том числе и наши родители, уже умерли, у дома осталось 4 собственника — мои тетка с дядькой, а также я с сестрой. При этом у каждого из нас есть дети, которые тоже зарегистрированы тут. У моей сестры — четверо детей, у меня — дочка, у дядьки вообще семеро. Всю жизнь мы все пользовались этим домом, как семейным. Сажали здесь огород, косили траву, что-то ремонтировали, отдыхали. Дочь, как подросла, вообще стала приходить сюда ночевать. Это всегда был наш запасной аэродром, куда можно прийти и пожить. И прописаны тут были только свои − мы с сестрой даже мужей сюда не регистрировали.

У каждого из собственников, как и у Татьяны, своя история взаимоотношений с отчим домом. Да, не все жили именно тут — кто-то успел решить квартирный вопрос частично. Так, одна их собственниц, как многодетная, в свое время построила двухкомнатную квартиру. Но так как для четверых детей этого все равно было маловато, женщина прописалась обратно — планировала реконструировать дом, но в райисполкоме в разрешении отказали. Так, за долгие годы в небольшом доме и оказались зарегистрированными 19 человек. Стоит отметить, что многие из них тут регистрировались с рождения, и уже успели вырасти и завести своих детей. Они же не виноваты, что процесс решения судьбы общего дома так затянулся. Да, и регистрировать детей на своей жилплощади — не преступление.

«Выделили три квартиры, а потом обвинили в корысти»

В 2021-м году жителям 1-й Поселковой улицы, наконец, объявили о сносе официально. Эту территорию решили застроить многоэтажками. В 2023-м году четверым собственникам взамен их частного дома предложили 300 квадратных метров на всех − предоставив (согласно указу № 58 «О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд») три жилых помещения в Минске из расчета не менее 15 «квадратов» на каждого зарегистрированного человека. Всем собственникам в трех квартирах прописали определенные доли. В последующем разделе жилплощади родственники были готовы разобраться самостоятельно.

Однако долгожданного новоселья не случилось. Весной этого года, когда собственники подписали последние документы в БРТИ, им неожиданно позвонили из прокуратуры. Оказалось, что по их ситуации была проведена проверка и на них подали иск в суд. По мнению надзорного органа при реализации имущественных прав собственников присутствовали корыстные мотивы — жители Поселковой «злоупотребили своим правом путем регистрации членов семей в жилое помещение» и причинили государству убытки в размере 818 тысяч рублей. До выяснения всех обстоятельств на предоставляемые квартиры наложили арест.

Иск к собственникам отклонен в полном объеме

Несколько месяцев Татьяна и ее родственники находились в колоссальном стрессе. Заседания по делу проходили в Суде Советского района Минска в августе-сентябре. Истцом выступал Мингорисполком, который и выделил им те самые три квартиры.

На суде истцы настаивали в частности, что злоупотребление заключалось в том, что женщины не регистрировались по месту жительства супругов, не регистрировали там детей. Но закон и не обязывает этого делать — тем более без согласия собственника (супруга, или его родителей) это невозможно.

Ответчики же отмечали, что все решения в их отношении были приняты в соответствии с нормами, прописанными в законе. Так, в указе № 58 четко прописан механизм, что гражданин может выбрать взамен изъятого дома денежную компенсацию или квартиру потребительских качеств. Собственники дома в Сельхозпоселке, воспользовавшись своим правом, выбрали именно последнее. Взамен сносимого недвижимого имущества им, как и полагается, предоставили жилье, общая площадь которого определяется исходя из расчета не менее 15 квадртаных метров на собственника и на каждого члена его семьи, зарегистрированного в подлежащем сносу жилом доме. Стоить заметить − зарегистрированного, но не обязательно проживающего. То, что зарегистрированные члены семьи собственника не проживали в сносимом доме, не является нарушением.

Защитник интересов жильцов также обратила внимание, что компенсация за изъятое под нужды города имущество не зависит от того, являются ли собственники нуждающимися в улучшении жилищных условий, есть ли у них в собственности иные жилые помещения, имеют ли они возможность перерегистрации по другому месту жительства. Это не имеет к компенсации за снос никакого отношения. Собственники не просили сносить их дом, а наоборот − в свое время были готовы его реконструировать. В итоге, сейчас они терпят убытки, связанные с утратой имущества, и имеют право на определенную законом компенсацию.

Суд по этому делу завершился на прошлой неделе. Судья приняла решение отклонить иск к четырем собственникам в полном объеме. Это значит, что все три квартиры были выделены собственникам на законных основаниях. Сейчас женщина и ее родственники ожидают окончания срока, в который истец может подать апелляцию, и надеются, что на этом история со сносом родительского дома будет для них завершена.

Что касается будущего квартала в районе улицы Леонида Беды, то как недавно отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в границах улиц Восточной − 1-й Поселковой − Леонида Беды − Лукьяновича будут строить новые дома.

− Сейчас мы расселяем жителей, проживающих на этой территории. Но пока что не все вопросы решены. Некоторые споры в настоящее время решаются в судебном порядке. При этом часть домов уже отселена. В следующем году планируем старую застройку снести и начать строительство домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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