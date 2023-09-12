«Из белорусских классиков детям больше всего нравится Максим Богданович» 12.09.2023, 9:49

Как живет белорусский лицей в Бельске-Подляшском.

Среди многочисленных учебных заведений Польши, которые начали новый год 4 сентября, — белорусский лицей в Бельске-Подляшском. Журналист MOST посетила его и узнала, почему владение белорусским языком здесь считают хорошим пунктом в резюме.

II лицей в Бельске-Подляшском начал свою историю в 1944 году — в то время он существовал в виде четырехлетней Белорусской государственной гимназии, а также двухлетней Белорусской средней школы.

Официально учреждение называется лицеем с белорусским языком обучения. Фактически все основные предметы, конечно, преподаются по-польски, но факультативно ученики посещают занятия белорусского языка и литературы — всего три часа в неделю. В третьих классах есть дополнительный час по истории и культуре белорусского меньшинства, рассказала учительница белорусского языка Анна Бражовская.

В уставе лицея прописано, что его деятельность направлена на поддержку белорусской культуры среди учащихся. Белорусов, которые совсем недавно уехали с родины, лицей может удивить: в классе бело-красно-белый флаг, а коридоры украшены стендами, рассказывающими о Брониславе Тарашкевиче (его имя носит лицей) и «Погоне». При лицее есть небольшая православная часовня.

В этом году в лицей поступило более 90 учеников. Среди них поляки и этнические белорусы, а также украинцы, вынужденно покинувшие родину. Количество украинцев, однако, постоянно меняется, так как некоторые семьи переезжают на запад Польши, сообщил директор лицея Владимир Вавульский.

В основном в лицей поступают дети из начальной школы, которая находится рядом с лицеем, а также дети родителей, которые сами учились в этом лицее.

— Сейчас родители перед началом учебного года пишут заявление, когда их дети планируют посещать уроки белорусского. Раньше таких правил не было: за всю историю существования лицея язык изучали все, а потом сдавали экзамены, — говорит Анна Бражовская.

Детям больше всего нравится Богданович

Учащиеся, которые занимали высокие места в олимпиадах или с хорошими оценками сдавали экзамены, могли претендовать на поступление в престижные польские университеты: белорусский язык зачисляли как иностранный, наряду с английским или немецким.

— Мой воспитанник учился в Высшей технической академии в Варшаве. Где-то на третьем курсе он вместе с одногруппниками начал искать работу: в СV указал, что хорошо знает белорусский язык. Он был единственным, кого пригласили на ту работу, — отмечает Бражовская.

Учебники для изучения языка готовят учителя из Гайновки — города, который является центром белорусского национального меньшинства. Собеседница отмечает, что в белорусских школах уклон делают на изучении языка, литература же отходит на второй план. В лицее — не так.

— Прежде всего обучаем орфографии, к каждой теме стараемся подбирать нужную лексику. Готовимся и к сдаче экзаменов: рассказываем детям, как правильно интерпретировать и анализировать стихи.

Из белорусских классиков детям больше всего нравится Максим Богданович, считает учительница. Интересуются также творчеством Василя Быкова.

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