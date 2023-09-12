ВСУ замыкают котел под Андреевкой 12.09.2023, 9:55

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Ситуация для оккупантов критическая.

В Андреевке Волновахского района Донецкой области, захваченной ВС РФ еще в прошлом году, намечается окружение для оккупационных войск: они или не успели оттуда выйти, или просто командование не дало им добро на отход, чем усугубило положение.

Об этом пишет украинский военный блогер и волонтер Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По его мнению, россиянам нужно было еще несколько дней назад «совершить жест доброй воли» в Андреевке, однако они этого не сделали.

«Ну что ж, оккупанты в Андреевке ожидаемо не сделали правильного выбора. Теперь события будут разворачиваться для них куда хуже и неожиданнее. Скорее всего, они так хотят подохнуть за Сталина и Кобзона, что потеряли связь с реальностью», - пишет Богдан.

Стоит отметить, что российские вояки сейчас держат оборону по линии Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка. Они откатываются назад, создавая на ходу позиции и пытаясь закрепиться на них. Но вот из Андреевки откатиться не успели, а в это время в районе Курдюмовки ВСУ имели успех и отбросили врага на некоторых участках за железную дорогу.

Как пишет Мирошников, основные события на всем Южном фланге только начинают разворачиваться.

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