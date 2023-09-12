Британская разведка: В Москве ПВО устанавливают на пандусах и башнях 12.09.2023, 10:24

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Спецслужбы рассказали, почему Кремль пошел на такой шаг.

В Москве ПВО устанавливают на пандусах и башнях. Сегодня, 12 сентября, в пресс-службе Минобороны Британии рассказали, почему Кремль пошел на такой шаг. С самого начало сентября МО РФ приняло решение размещать системы ПВО на возвышенностях – пандусах и башнях.

Однако известно, что после серии атак ударных беспилотников на авиабазы Дягилево и Энгельс в декабре 2022 года ПВО были установлены на крыше высотных зданий в Москве. С одной стороны, военные эксперты не сомневаются, что такой подход позволит системам ПВО без проблем уничтожать беспилотники на подлете к столице РФ. С другой стороны, такое новшество должно показать жителям столицы, что президент страны держит ситуацию под полным контролем.

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