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Российские ракетоносители пропали из Черного моря

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  • 12.09.2023, 10:27
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Российские ракетоносители пропали из Черного моря
иллюстративное фото

Россия спрятала их в пунктах базирования.

Страна-агрессор Россия завела в пункты базирования все ракетоносители, находившиеся на дежурстве в Черном море. Первой причиной того, что РФ убрала свои корабли с ракетами, являются сильные штормы, которые наблюдаются в последние дни.

Но есть еще вторая возможная причина – российские оккупанты могут экономить ракеты, чтобы осуществить массированные атаки по Украине перед отопительным сезоном. Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 12 августа.

Она отметила, что сейчас 12 российских кораблей находятся в пунктах базирования.

«Ракетоносители у врага еще есть, они снаряжены, готовы к применению, но сейчас все заведены в пункты базирования. Всего корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 12 единиц. Еще одна единица обличает надводную обстановку в акватории Азовского моря. Ракетоносители заведены в пункты базирования и готовы к привлечению, но на это требуется несколько часов», – рассказала пресс-секретарь ОК «Юг».

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