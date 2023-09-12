«Пересчитывала вручную под надзором трех барышень на границе» 12.09.2023, 10:51

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Белорусы рассказали, как вывозили деньги из страны.

Многие белорусы, которые переезжают в Польшу, сталкиваются с необходимостью вывезти из страны крупные суммы денег. Это накопления или средства от продажи имущества. Most cобрал истории тех, кто недавно решал такую проблему.

«На конверсии потеряла 1000 евро»

Екатерина (имя изменено) продала в Беларуси недвижимость за 70 тыс. долларов. Оформить сделку без личного присутствия оказалось очень сложно, но всё-таки возможно.

— Мы приняли решение воспользоваться услугой «безопасный платёж»: покупатель переводит нам оплату в долларах, и мы в долларах без потери курса забираем её себе. Стоимость этой услуги составила 500 белoрусских рублей.

Это были первые и самые незначительные потери, которые понесла девушка.

Для вывода денег из Беларуси в Польшу Екатерина рассматривала преимущественно банковский перевод. Она хотела, чтобы деньги в Польше были официально учтены и чтобы была возможность воспользоваться ими для покупки новой недвижимости в Польше.

— Для перевода денег из Беларуси в Польшу выбрали БелСвиссБанк. Там нам сказали, что единственный банк в Польше, на счёт которого можно перечислить деньги, — это банк PKO. Кроме того, перевод был доступен только в евро, поэтому 70 тыс. долларов нам пришлось конвертировать в евро по курсу.

Екатерина вспоминает, что итоговый курс оказался невыгодным из-за двойной конверсии, а ещё девушка-кассир изначально что-то перепутала и озвучила другой курс. В результате у Екатерины оказалось на 1000 евро меньше, чем она ожидала.

Поскольку в банке PKO счёта у Екатерины на тот момент не было, ей сначала пришлось его открыть. А там ей изначально отказали из-за того, что она гражданка Беларуси. Вопрос пришлось решать у руководства учреждения, но счёт в итоге открыли.

Перевод проводили через систему SWIFT. Никто не давал гарантий, что в конечном итоге он будет осуществлён: деньги в течении двух месяцев могли вернуться обратно на беларусский счёт. Из-за этого Екатерина очень переживала. Тем не менее деньги пришли на следующее утро.

Комиссия за все операции составила около 550 евро.

— В итоге из 70 тыс. долларов на польский счёт мне пришла сумма в размере 63 875 евро.

Дальше все прошло легко.

— Никакой сложности не составило по курсу перевести деньги со счета в евро на счёт в злотых и рассчитаться за недвижимость. Сейчас мы покупаем участок, и нам необходимо было внести задаток.

На случай, если бы с переводом из Беларуси ничего не вышло, у Екатерины были запасные варианты. Она даже допускала, что попросит кого-то перевезти деньги наличными через границу.

«Делали перевод всех договоров купли-продажи»o

Анна продала в Беларуси две квартиры: одну в октябре прошлого года за 23 тыс. долларов, а вторую в июне за 65 тыс. долларов. А ещё в апреле этого года беларуска продала машину за 10 тыс. долларов.

— Вывозили деньги наличными. Декларировали на обеих границах. На всякий случай делали перевод всех договоров купли-продажи у переводчика. Кроме того, на машину была польская страховка, поэтому перевод понадобился, чтобы страховку оставили новому владельцу. Это было необходимо, чтобы покупатель мог выезжать за границу без проблем, так как «зелёная карта» уже не работает. Мы, конечно, не обязаны были, но решили сделать приятное новому владельцу машины.

«Спросили, есть ли подтверждение происхождения денег»

Ольга (имя изменено) также вывозила из Беларуси деньги с продажи своей квартиры.

— Везла наличные в долларах через литовскую границу. При себе у меня был договор купли-продажи. Заполняла декларацию. В декларации нужно с точностью до копеек указать все суммы денег, что есть при себе, во всех валютах. Пересчитывала деньги сама руками под надзором трёх барышень на белoрусской границе. Вся эта процедура тянулась достаточно долго: около часа. На литовской же границе всё прошло очень быстро: декларацию заполнила, а деньги даже показать не попросили.

В Польше Ольга положила деньги на счёт в банке PKO. Там у белoруски спросили, есть ли подтверждение происхождения денег. Но показать его не просили, уточнив, что оно может понадобиться в случае, если такой большой суммой денег заинтересуется налоговая.

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