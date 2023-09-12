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Прилетает прямо по замаскированной технике: как ВСУ работают по оккупантам под Соледаром

  • 12.09.2023, 11:13
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Прилетает прямо по замаскированной технике: как ВСУ работают по оккупантам под Соледаром

FPV-камикадзе в руках украинских военных очень эффективны.

Украинские защитники наносят оккупантам серьезные потери. В частности, FPV-камикадзе атакуют вражескую технику под Соледаром. Соответствующие кадры опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов.

- На видео – результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр и их собратьев из других подразделений. FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны, – подчеркнул украинский генерал-полковник.

Отметим, что на обнародованных кадрах дроны уничтожают российскую бронетехнику, в частности, замаскированную, КамАЗ, ЗРК «Стрела-10» и грузовики УРАЛ.

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