В Польше белорусы на авто сбили лося

В Польше белорусы на авто сбили лося1
- 12.09.2023, 11:20
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Водитель и пассажир попали в больницу.
В минувшие выходные в Польше произошло ДТП с участием белорусов. Они сбили лося, перебегавшего дорогу, и попали в больницу. Животное погибло, рассказали в польской полиции.
Инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье на скоростной трассе в Тужине к северу от Варшавы. Volkswagen под управлением 48-летней белоруски, столкнулся с лосем, перебегавшим автомагистраль. Женщина и ее пассажир, также 48-летний гражданин Беларуси, с травмами доставлены в больницу.
Животное погибло на месте, автомобиль сильно пострадал — у него выбито лобовое стекло и смята крыша.