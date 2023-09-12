Украинская разведка захватила на «вышках Бойко» редкие трофеи 12.09.2023, 11:21

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Среди них — один из компонентов современного комплекса РЭБ.

В результате двух рейдов на газодобывающую платформу «Крым-2» («вышки Бойко») в Черном море в последнюю неделю августа украинские военные могли захватить не только радиолокационные станции, но и один из компонентов современного российского комплекса радиоэлектронной борьбы «Диабазол». Это следует из анализа видео, опубликованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«Радио Свобода» внимательно изучило видео ГУРо рейде к газодобывающим платформам «Черноморнефтегаза» недалеко от острова Змеиный. На 9-й минуте в ролике появляется ящик, на котором видна информация о получателе и отправителе груза. Получатель – войсковая часть 60135, это 475-й отдельный центр радиоэлектронной борьбы в Севастополе. Отправитель – воронежское АО «Протек», производитель комплекса РЭБ «Диабазол» для российской армии. Других комплексов РЭБ, как следует из информации на сайте АО «Протек» по состоянию на 2018 год, компания не производит.

В состав «Диабазола» могут входить три автоматизированных станции постановки помех: «Алтаец-АМ», Р-934УМ и Р-330Ж «Житель». Последние не раз были замечены в Украине еще до начала вторжения. Эти системы являются сравнительно современными, они были приняты на вооружение в 2008 году.

За время полномасштабной войны Россия потеряла в Украине как минимум 13 «Жителей» и одну станцию Р-934УМ, следует из базы данных проекта Oryx, отслеживающего потери сторон в войне по открытым источникам. Все они были уничтожены. Независимо от того, компоненты какой системы находятся в ящике, захваченном Украиной на платформе «Крым-2», это может стать первым случаем их захвата ВСУ в целом и неповрежденном виде.

В июне 2022 года после первой украинской атаки на «вышки Бойко» власти аннексированного Крыма сообщали, что в результате нее пропали без вести несколько работников «Черноморнефтегаза». Тогда мы выяснили, что как минимум одна из платформ охранялась российскими военными.

РЛС, установленные на платформах, помогали армии РФ контролировать эту часть акватории Черного моря даже после отступления с острова Змеиный в результате «жеста доброй воли». Сообщается, что во время рейдов ГУР в августе 2023 года были также захвачены ракеты для вертолетов и топливо.

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