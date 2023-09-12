«Моей сестре-анестезисту был восьмой десяток, а ее на коленях умоляли не уходить» 4 12.09.2023, 11:34

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Молодой врач раскрыл, что происходит в больницах.

Молодой врач рассказал «Белым халатам» о своем первом рабочем месте:

- Я сразу отправился в БСМП (больницу скорой медицинской помощи -прим.). Работал под патронажем великого и уважаемого врача (еще со студенчества). Проблемы были от других старших коллег. Когда что-то не получалось у молодых специалистов, у этих дегродов сносило крышу от радости. Оказывалось давление по большей мере от самих коллег по ординаторской. Лично меня быстро перестали трогать, поскольку мой наставник вступился.

Что касается администрации, то подливали маслица в огонь: давление было на молодых врачей в плане того, что ставили смены одну за одной плюс подходили и говорили, мол, выйди вместо того или того, ты же молодой.

Что касается переработок, то в «ремке» так и происходит. Молодые медсестры удивлялись больше, чем врачи.

Из-за нехватки среднего персонала на них сваливалась колоссальная нагрузка. Про дефицит среднего медперсонала говорит и то, что моей сестре-анестезисту был восьмой десяток, а её «на коленях» умоляли не уходить.

Парадокс ситуации в том, что молодых медсестёр и врачей запугивали по типу «у нас на ваше место очередь» или «уволим и вас больше никуда не возьмут». Вот и приходилось им эту лямку тащить.

Относительно юридической защиты — её нет. Весь медперсонал остаётся без поддержки юристов. Адвокат есть, но, видимо, для красоты. Один пациент у нас сгорел (неприятная ситуация была), в итоге обвинили медсестру и заставили выплачивать компенсацию родственникам.

Больничные юристы палец о палец не ударили.

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