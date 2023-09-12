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Диетолог назвала продукты, которые помогут эффективно справиться с похмельем

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  • 12.09.2023, 11:38
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Диетолог назвала продукты, которые помогут эффективно справиться с похмельем

Они придадут сил организму.

Те, кто сталкивался с похмельем, знают, что порой в эти моменты может хотеться жирной, жаренной и максимально не полезной пищи. Народные методы также утверждают, что рассол с утра поможет справиться с постэффектами после шумной вечеринки. Однако ученые считают, что всего два продукта волшебным образом могут излечить вас от похмелья, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Исследователи настаивают, что лучше отказаться от жаренной и вредной пищи, которая лишь нанесет дополнительный удар вашей печени, и обратить внимание на ферментированные продукты, полезные для кишечника и печени. По словам ученых именно эти продукты позволят одолеть головную боль, тошноту и даже придадут сил вашему измученному алкоголем организму.

По словам дипломированного диетолога из Лондона Люси Керрисон, наиболее эффективными вариантами станут кимчи, комбуча и кефир, которые способны улучшить здоровье кишечника и печени, что жизненно важно для нашего организма. Это поможет вывести алкоголь быстрее, а следовательно сократить продолжительность похмелья.

Керрисон утверждает, что ферментированные продукты, производимые путем добавления микроорганизмов, например, бактерий и дрожжей, к таким продуктам, как овощи, чай или молоко, также помогут справиться с обезвоживанием, которое является одной из причин множества симптомов похмелья.

В то же время другие эксперты предупреждают, что употребление комбучи и кимчи «мало влияет, или не влияет вовсе» га то, как наш организм справляется с алкоголем. По словам Керрисон, известно, что именно печень отвечает за метаболизм алкоголя, а потому забота о здоровье кишечника и печени может оказать положительное влияние на метаболизм алкоголя. Фактически, чем быстрее алкоголь метаболизируется и выведется из организма, тем короче будут похмелье.

Кроме того, диетолог считает, что поддержание здоровья кишечника моет укрепить барьерную функцию кишечника, в результате алкоголь будет меньше на него влиять. Отметим, что ученым уже известно, что алкоголь, по сути, является раздражителем кишечника, способным влиять на его перистальтику, проницаемость и способность всасывания питательных веществ.

Керрисон отмечает, как правило, во время похмелья людям хочется еды с высоким содержанием соли и углеводов. Алкоголь обезвоживает наш организм, а соль приводит к задержке воды, поэтому добавление небольшого количества соли в рацион во время похмелья не является чем-то плохим.

При этом ферментированные продукты с высоким содержанием соли, такие как кимчи и квашеная капуста в действительности могут быть полезны. Кроме того они содержат живые бактерии, которые оказывают положительное влияние на микробиом кишечника, поврежденный чрезмерным потреблением алкоголя.

В то время как цивилизации на протяжении тысячелетий ферментировали пищу ради ее консервирующего эффекта, в последнее время она приобрела популярность благодаря ее положительному эффекту для здоровья. По словам Керрисон, ферментированные продукты также содержат пробиотики — продукты с живыми микробами, которые попадают в кишечник и укрепляют наше здоровье. Более того, предыдущее исследование показало, что употребление пробиотиков перед употреблением алкоголя приводит к тому, что организм усваивает его меньшее количество.

Впрочем, диетологи и исследователи по всему миру сходятся во мнении, что лучший способ избежать похмелья — не пить слишком много.

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