Россияне массово отправляют на ремонт новые автомобили из Китая 11 12.09.2023, 11:48

5,746

Есть целый ряд проблем.

Переход россиян на китайские автомобили привел к шквалу обращений за ремонтом. За первые восемь месяцев 2023 года на ремонт было отправлено на 35% больше новых машин из КНР в «возрасте» до четырех лет, чем годом ранее.

Это следует из данных крупнейшей сети станций техобслуживания в России — Fit Service, пишут «Известия». Также увеличение количества ремонтных случаев подтвердили в федеральной логистической компании ГК «Маршал».

«У некоторых автомобилей китайского производства могут быть проблемы с качеством сборки, что способно привести к повышенному износу и необходимости частого ремонта. Кроме того, такие модели могут иметь проблемы с надежностью и долговечностью, что может привести к частым поломкам», — говорит гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

«Подвеска большинства китайских автомобилей, например, не готова к коммерческому использованию. Она не выдерживает большую нагрузку при использовании в режиме работы такси», — отмечает директор компании по аренде машин RentCarsSPB Александр Виноградов.

Проблемы с подвеской могут начаться при пробеге за 20 тыс. км, добавляет резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин. «Если мы говорим про каждодневное использование автомобиля для владельцев мегаполисов, то ежегодный пробег составляет от 40 тыс. км. При таком использовании проблемы с подвеской начнутся уже через полгода после покупки машины», — замечает эксперт.

Как показал опрос «Открытие Авто», российские автолюбители разочаровались в качестве китайских машин. В частности, 61% россиян считают, что автомобили из Китая лишь частично адаптированы под погодные условия России, еще 19% уверены, что русской зимы они не выдерживают.

Среди недостатков машин из КНР россияне назвали тонкий металл и детали, которые не предназначены к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию (44%), коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации (42%), а также некачественную электронику и запчасти (29%). На слишком нежную подвеску, не подходящую к российским дорожным условиям, пожаловались 28%, а еще 24% — на слабое лакокрасочное покрытие.

По данным «Автостата», на 1 июля этого года в России насчитывалось около 1,08 млн китайских машин. Из них наиболее частыми «гостями» станций технического обслуживания (СТО) стали марки Chery, Lifan, Geely, Haval, Changan и JAC, отмечают в Fit Service.

После начала войны против Украины производство в России остановили все мировые автоконцерны. Кроме того, прекратились официальные поставки новых машин. Китай воспользовался этим и совершил экспансию на российский рынок.

В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире. С января по май в страну было ввезено 287 тыс. машин, что в два раза больше по сравнению с 2022-м (162 тыс.), писал Bloomberg со ссылкой на данные таможенных органов КНР и Китайской ассоциации автопроизводителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».