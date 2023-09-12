Политзаключенного Григория Костусева долгое время держат в ШИЗО
- 12.09.2023, 11:58
- 1,064
У него серьезные проблемы со здоровьем.
Председатель Партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусeв прошел через штрафной изолятор.
«После долгого перерыва Григорий Костусёв связался с родными. Стало известно, что он проводит много времени в штрафном изоляторе…», – сообщил в «Фейсбуке» его зять Дмитрий Антончик.
Сколько времени Костусёв провел в ШИЗО, неизвестно. В июле сообщалось, что политзаключенного лишили свиданий, забрали личные записи, включая черновик книги и адреса для переписки.
У Костусёва серьезные проблемы со здоровьем – у него обнаружили онкологическое заболевание.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минский областной суд приговорил Григория Костусёва к 10 годам лишения свободы якобы «за попытку государственного переворота с целью свержения власти неконституционным путем». Он вину не признал.
В декабре 2022 года политзаключенного этапировали в ИК № 22, где он находится и сейчас.