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Политзаключенного Григория Костусева долгое время держат в ШИЗО

  • 12.09.2023, 11:58
  • 1,064
Политзаключенного Григория Костусева долгое время держат в ШИЗО
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ
ФОТО: RACYJA.COM

У него серьезные проблемы со здоровьем.

Председатель Партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусeв прошел через штрафной изолятор.

«После долгого перерыва Григорий Костусёв связался с родными. Стало известно, что он проводит много времени в штрафном изоляторе…», – сообщил в «Фейсбуке» его зять Дмитрий Антончик.

Сколько времени Костусёв провел в ШИЗО, неизвестно. В июле сообщалось, что политзаключенного лишили свиданий, забрали личные записи, включая черновик книги и адреса для переписки.

У Костусёва серьезные проблемы со здоровьем – у него обнаружили онкологическое заболевание.

Напомним, что в сентябре 2022 года Минский областной суд приговорил Григория Костусёва к 10 годам лишения свободы якобы «за попытку государственного переворота с целью свержения власти неконституционным путем». Он вину не признал.

В декабре 2022 года политзаключенного этапировали в ИК № 22, где он находится и сейчас.

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