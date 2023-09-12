Белоруска поработала в зоомагазине - осталась без зарплаты и декретных 12.09.2023, 12:20

Как такое возможно?

Год назад друг мужа Александры открыл зоомагазин в Минске и предложил девушке поработать продавцом-консультантом. Та согласилась, а через пару месяцев узнала о беременности. Поначалу с бизнесом все шло хорошо, но как раз накануне декрета начались проблемы. Последнюю зарплату девушке не выплатили, где брать декретные — вопрос открытый. «Онлайн» разбирался вместе с юристом, что делать в такой ситуации.

«В месяц выходило около 700 рублей»

— Я сразу вышла на полторы ставки. Работала по пять-шесть дней в неделю с десяти утра до восьми вечера, больше просто не потянула бы, — рассказывает 29-летняя девушка. — В месяц выходило около 700 рублей. Изначально у нас была договоренность, что в таком темпе я работаю полтора месяца, а потом владелец подыщет кого-то еще. Когда сообщила о беременности, начальник начал искать человека, но на такую зарплату никто не соглашался.

Так Александра работала с октября по май этого года. Потом владелец зоомагазина предупредил, что хочет продать или закрыть бизнес.

— Даже появился покупатель, который хотел приобрести долю в бизнесе. Но по каким-то причинам сделка не состоялась. Мы провели переучет в магазине, и руководитель объявил последние дни месяца выходными. В последний из них я спросила, когда мне выходить на работу. А мне говорят: «Уже не надо».

Бывший начальник заявил, что занимается ликвидацией организации и больше не является ее владельцем. Новый владелец с девушкой не связался до сих пор.

— По юридическому адресу никого нет. Точка находилась в аренде у магазина, и ее уже снимает кто-то другой. Зарплата за последний месяц не пришла до сих пор. Друг семьи не выходит на связь, а если и выходит, то говорит мало. Как-то сказал, что новый владелец через него предлагает мне написать заявление по собственному желанию.

Декрет у Александры начался с 10 августа. Она по сей день не получила зарплату за май, хотя и выиграла трудовой спор в суде. Также неоплаченным остается больничный по беременности и родам.

— Суды отнимают очень много времени, а мне уже совсем скоро рожать. Как получить невыплаченную зарплату и декретные, мы с мужем уже без понятия.

Что говорит юрист?

В данной ситуации помогла разобраться юрист Татьяна Ревинская.

Эксперт напоминает: чтобы претендовать на пособие по беременности и родам, женщина должна работать по трудовому или гражданско-правовому договору. Обращаться за назначением пособия нужно по месту своей работы не позднее шести месяцев с первого дня освобождения от работы, который указан в больничном (иначе право на пособие теряется).

Пособие назначается в течение 10 дней со дня обращения, если необходимо делать запрос в другие организации и получить дополнительную информацию — в течение месяца. Выплачивается пособие сразу за весь период больничного в дни зарплаты.

— В ситуации, когда беременность наступила до ликвидации организации и продолжается после нее, при наличии необходимых документов пособие за весь период, удостоверенный листком нетрудоспособности, назначается и выплачивается другим плательщиком. Определяется он комиссией по назначению пособий территориального органа ФСЗН.

То есть белоруске нужно обратиться с заявлением в территориальный ФСЗН по юридическому адресу организации, изложить все обстоятельства и приложить листок нетрудоспособности.

К слову, руководитель организации может быть привлечен к административной ответственности по статье 24.58 КоАП (штраф — до 200 базовых величин) за непринятие мер по надлежащей организации деятельности юридического лица, поскольку несвоевременная выплата пособий нарушает права и законные интересы работника.

Эксперт отмечает, что отсутствие на расчетных счетах организации денежных средств не является основанием для обращения в органы фонда за выплатой пособия. Перечень таких оснований исчерпывающий:

- Превышение суммы начисленных пособий над суммой начисленных в бюджет фонда платежей.

- Несвоевременная выплата зарплаты (независимо от суммы задолженности по заработной плате и количества работников, которым она не выплачена).

— При наличии хотя бы одного из этих оснований организация имеет право в установленном порядке обратиться в территориальный ФСЗН за получением средств на выплату пособий работнику, — комментирует Татьяна Ревинская. — В любом случае обращение девушки в ФСЗН даст ответы на все ее вопросы.

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