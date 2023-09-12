Есть полтора месяца, чтобы удивить Путина Роман Шрайк

12.09.2023, 12:22

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Роман Шрайк

ВСУ сражаются со временем.

«Дотянуть до ноября». Про российскую вторую волну мобилизации и не только.

Прежде всего нужно помнить, что в РФ военные решения принимаются сообразно политическим интересам.

Например, армия РФ направила кучу усилий, чтобы остановить ВСУ на полосе минных полей, щедро усеянной фортификационными сооружениями.

Насколько я понимаю, «полоса обеспечения» должна служить буфером, призванным принять на себя стартовый удар противника, чтобы замедлить его продвижение, пока на основной линии войска готовятся к обороне.

Но Путину было важно продемонстрировать, что «украинское наступление потерпело крах», и поэтому на эту полосу бросались и бросались резервы.

И сейчас мы стоим перед вопросом: достаточно ли много их убилось, чтобы пройти вторую линию стало проще?

Тут, как говорится, помолимся. Время еще есть.

А теперь про мобилизацию.

Я уже писал, что второй волны не будет, пока в РФ не пройдут сентябрьские выборы. Выборы (а вернее, «выборы») прошли. Что дальше?

А дальше все равно непонятно. Теоретически у РФ есть окошко в октябре – декабре, когда эту волну можно провести. В мобилизацию в начале 2024-го я не верю, потому что на март назначена очередная церемония поздравления Путина с избранием. Нужно, чтобы к этому моменту негатив от вторжения войны из российского телевизора в российские квартиры основательно забылся. А еще лучше – вообще обойтись без «волны» до марта.

Поэтому в Кремле наверняка ставят задачу Шойгу и компании любой ценой тормозить продвижение ВСУ до того момента, как раскиснут поля и дороги. Им очень хотелось бы, чтобы в ноябре, как и год назад, украинское наступление остановилось. И чтобы заморозка длилась как минимум до весны. Тогда можно было бы надеяться дотянуть до марта на оставшемся личном составе, а после очередного воцарения уже мобилизировать как хош.

Я часто писал, что в нашу пользу играет искажение информации, поступающей к Путину. Он может смотреть на преувеличенные циферки потерь ВСУ, преуменьшенные циферки потерь РФ и думать: «Дотянем». Но реальность может оказаться другой. И тут мы снова помолимся.

У Путина есть еще один мотив как можно дольше надеяться пропетлять – ему создали «цифровую мобилизацию». Она нужна, чтобы от момента принятия решения до выстраивания очередей в военкоматы прошло как можно меньше времени. Лично я не уверен, что все так и сработает, но это уже другая история.

Итого. Сейчас ВСУ сражаются не только с российской армией, но и со временем. Есть примерно полтора месяца на то, чтобы удивить Путина и всех тараканов в его голове. И тут мы помолимся в третий и последний на сегодня раз.

Роман Шрайк, Telegram

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