В Беларуси за грибами ездят сотни километров из Пинска в Полоцк 12.09.2023, 12:31

Боровики собирают сотнями.

Грибники на выходных направились в леса. И не зря. Есть и боровиков багажники, и рекорды по белым груздям. Некоторые ездили по грибы сотни километров. «Ганцавіцкі час» посмотрел, как прошла «тихая охота» в Беларуси на выходных 9-10 сентября 2023.

Витебщина лидирует в отчетах грибников. Например, Вячеслав Синовец из Полоцка загрузил багажник грибов. Насчитал 230 боровиков! А несколько дней назад был установлен предыдущий личный рекорд — 190 штук.

Напрыгали грибы в багажник у Бегомля Докшицкого района Витебщины.

Админ группы грибников Елена Шехова поделилась семейным грибным соревнованием:

«Вчера Шурик мой работал, а я с подругами в лесу кайфовала. Сегодня Шурик, Александр Шевцов с Руслан Цапко поехали в отместку нам, рассчитаться за вчерашнюю обиду».

Ближе к центральной Беларуси от Витебска грибов меньше, поделился Дмитрий Иванов:

«Между Вилейкой и Плещеницами. Грибов пока особо нет. Лисички маленькие, сухенькие. Растут там, где их обычно собирал в июне-июле. Наползал,спина каменная стала. Подосиновики по старым осинникам стали появляться. Белых 2 штуки случайно, не молодые. Подберезовики хаотично по лесу разбросанные. В лесу 6 часов. Трудовые 8 литров подосиновик+подберёзовики. И лисичек 6 листочек. Ночь холодная, муха после 11 стала появляться массово».

Но, кто знает места, грибы находит. Например, Юлия Синкевич насобирала много подосиновиков и подберёзовиков в Логойском районе.

«Много подосиновиков и подберезовиков, встречались и белые, но в основном червивые».

Даже грибники из Брестской области «отводят душу» сейчас на Витебщине:

«Недалеко от Витебска отвела душу после пересушенных брестcких лесов, даже впервые удалось найти весёлку. Но тут тоже лес начинает потрескивать, все грибы по краю болотистой местности. Белые почти все червивые, подберезовики почти все чистые, польские все потрясающе бархатные и после варки светленькие», – рассказала Алеся.

Ирина Лозюк из Пинска поделилась, что по грибы ездили на Витебщину:

«Пинск-Минск-Полоцкий район. Приехали в 11 утра в Полоцкий район. Время уже для грибов позднее. Но удача нам улыбнулась после такого расстояния. По итогу белых 100 с хвостиком, лисички, красноголовцы», – рассказала Ирина.

Из Пинска в Полоцк за грибами. Для грибника расстояние не помеха. Но прямо унывать, что на Брестчине нет грибов, не стоит. Ведь кто знает места, тот найдет.

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