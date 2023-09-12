Литва будет конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России 12.09.2023, 12:32

Границу граждане РФ могут пересекать только на автобусе и пешком.

В случае въезда в Литву на зарегистрированном в России автомобиле, водителю, движение которого не осуществляется через калининградский транзит, будет грозить конфискация автомобиля, говорит заместитель министра иностранных дел Йовита Нялюпшене. Так она прокомментировала обновленное разъяснение Европейской комиссии (ЕК), запрещающее любой, даже временный ввоз автомобилей из России в Евросоюз (ЕС), пишет Delfi.

«Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России (автомобильными – ELTA) номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован», - подчеркнула Й. Нялюпшене в эфире телеканала LRT в понедельник.

«В настоящее время граждане России могут пересекать границу только при наличии у них такого права – на автобусе или пешком», - подчеркнула она. В обновленных в пятницу разъяснениях ЕК указывается, что автомобили или другие личные предметы, подпадающие под санкции, такие как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, инструменты для бритья, шампунь, мыло и другие товары, не могут быть ввезены на территорию ЕС, даже временно.

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