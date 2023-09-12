Самую дорогую квартиру в Минске в августе продали в «доме Чижа» 10 12.09.2023, 12:54

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Как она выглядит.

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе, обошлась покупателю в 580 тысяч долларов. Realt.by Рассказывает, где она находится, и показывает, как там внутри.

Находится она в жилом комплексе «У Троицкого» («дом Чижа2) на улице Сторожевская, 6 в самом центре города. Этот дом был построен в 2011 году на набережной реки Свислочь. Квартира с панорамным видом на город и реку находится на 12-м этаже.

Общая площадь квартиры составляет 274 кв. м., жилая — 211. Высота потолков — 3 метра. В квартире расположены 3 раздельные жилые комнаты, кухня-гостиная на 121 кв. м., 3 санузла, 2 гардеробные, окна выходят на две стороны дома. Открывается вид на Свислочь и проспект Победителей. Мебель и предметы интерьера — Roberto Cavalli, привезены из Италии.

По данным НКА это жилье обошлось покупателю в 580 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 2117 долларов.

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