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В Беларуси с ценами на продукты питания происходят аномалии

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  • 12.09.2023, 13:08
  • 4,128
В Беларуси с ценами на продукты питания происходят аномалии

Дорожает то, что должно дешеветь.

Белстат зафиксировал в августе снижение цен на продукты. Посмотрели, какие из них подорожали, а какие подешевели больше всего, и какие из этого можно сделать выводы. К примеру, в августе подскочили цены на яблоки, огурцы и перец. Также продолжает дорожать молоко, пишет zerkalo.io.

На продуктовую дефляцию больше всего повлияли сильно упавшие цены на сезонные овощи и фрукты. Например, свежие помидоры стали дешевле почти на 63% к средней цене в июле, а морковь — почти на 45%. В топ-10 самых подешевевших товаров не из овощей и фруктов оказалась только гречневая крупа, которая снизилась в цене на 3,15%.

В то же время есть ряд продуктов, цены на которые выросли. Среди них много мясной продукции, есть молочка, крупы. Но больше всего выросли в цене импортируемые цитрусовые и бананы — на 8% и более чем на 10% соответственно.

В топ-10 наиболее подорожавших продуктов оказались огурцы, которые выросли в цене более чем на 6,7%, яблоки, за месяц подорожавшие на почти на 4,3%, и чеснок (+5,55%). Если рост цен на цитрусовые и бананы можно объяснить подорожавшим импортом и несезоном, то яблоки, чеснок и огурцы выращивают и у нас в стране. Более того, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов обещал увеличить объемы выращивания этого продукта в теплицах, чтобы цены на него не подскакивали.

Ранее в начале сентября журналисты писали, что цены на яблоки подскочили, на некоторые сорта — почти до 17 рублей за килограмм.

В августе также подорожали, к примеру, куры (цыплята, включая бройлеров) выросли в цене на 0,9%, мясной фарш — на 1,3%, рагу, набор из свинины — на 1,7%.

Продолжают расти цены на молоко, за август оно подорожало на 1% (в июле — на 2,1%, а в июне — на 2%). Йогурт и полуфабрикаты из творога (вареники, блинчики, сырники)

в прошлом месяце подорожали на 1,6%. Печенье стало дороже на 2,3%, шоколад — на 1,3%.

Если изучить список продуктов, которые снизились в цене в августе и повлияли на общую картину по дефляции, видно, что среди них большую долю занимают сезонные овощи и фрукты. Следовательно позитивная статистика по инфляции объясняется сезонным фактором, влияние которого через несколько месяцев уйдет.

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