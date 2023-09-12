Белорусский бизнесмен в США пошел на сделку со следствием и признал вину в обходе санкций 12.09.2023, 13:14

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Он должен возместить миллионы долларов.

Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, арестованный в США в апреле этого года, пошел на сделку со следствием и признал вину в деле об обходе санкций, пишет «Зеркало».

Карпушкин признал, что участвовал в схеме покупки металла на 140 млн долларов у компаний бизнесмена Сергея Курченко, который находится под санкциями США. В рамках соглашения Карпушкин должен возместить 4,7 млн долларов дохода от схемы.

По этому же делу был арестован Джон Унсалан. Согласно обвинению, компания Карпушкина Cogentra USA в 2018—2020 годах помогла компании Унсалана Metalhouse, которая занимается торговлей металлом, провести транзакции с компаниями подсанкционного Курченко. При этом Карпушкин знал, что Курченко находится под санкциями, говорится в обвинении.

Сергей Курченко — бывший украинский предприниматель, владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК». В 2014 году покинул Украину и перебрался в Россию. В Украине против него были возбуждены уголовные дела, связанные с махинациями на рынке энергоресурсов. Курченко находится под санкциями с 2015 году за его причастность к присвоению украинских активов на оккупированных территориях.

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