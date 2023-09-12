ВСУ контролируют логистику россиян: что происходит на Бахмутском направлении 12.09.2023, 13:20

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Оккупанты вынуждены доставлять боекомплект «москитным способом».

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении контролируют логистику российской армии на глубину до 70 километров за линией фронта и систематически уничтожают склады с боеприпасами врага. Об этом «Апострофу» рассказал военнослужащий ВСУ Иван Тимочко.

- Бахмут скоро может оказаться в оперативном окружении. Мы в целом контролируем логистику оккупантов в глубине до 70 км за линией фронта и систематически уничтожаем их склады с БК. Они уже не формируют большие склады на расстоянии меньше, чем 50 км за линией фронта, во всяком случае, - рассказал Тимочко.

По его словам, оккупанты вынуждены доставлять боекомплект «москитным способом», когда они пытаются подвозить грузы даже с использованием обычного автотранспорта или легкой бронетехники, которой у них еще хватает.

«Поэтому у нас есть информация, что в целом по линии фронта российские артиллеристы получили команду стрелять только если они определили цель, если есть поддержка РЭБ и налажена логистика. У них уже чувствуется нехватка снарядов. Если раньше они палили хаотично, то теперь видно, что экономят, так как безостановочных поставок БК, как раньше, у них уже нет», - подчеркнул воин.

Также, он отметил, что любой автотранспорт оккупантов, который приближается к линии фронта, виден с беспилотников, и он становится удобной целью для украинской армии.

«Но нельзя сказать, что у них вообще жесткие проблемы с БК. Да, им непросто доставлять снаряды, но, если говорить о востоке, тут у них есть сухопутное сообщение с РФ и есть приказ Путина захватить всю территорию Донецкой и Луганской области. Российское командование понимает, если приказ не выполнить, то кто-то из генералитета будет наказан», - подчеркнул Тимочко.

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