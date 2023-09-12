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Военный эксперт: Бои могут начаться в северном секторе Донецка

  • 12.09.2023, 13:24
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Военный эксперт: Бои могут начаться в северном секторе Донецка
Александр Коваленко

Оборонный потенциал российской армии начинает сыпаться.

Украинские защитники контролируют часть Опытного, расположенного вблизи Авдеевки. Этот населенный пункт находится недалеко от Донецкого аэропорта.

Сайт Charter97.org спросил у украинского военного эксперта Александра Коваленко, что даст освобождение этого населенного пункта с тактической и стратегической точки зрения:

— В действительности нужно говорить о том, где находится Опытное — это Донецкая область к югу от Авдеевки. Это село, которое с 2014-го года всегда находилось в эпицентре боевых действий. Даже в тот период, когда было затишье вдоль линии фронта после «минских соглашений» с 2015-го года по 2022-й год, Авдеевка все равно оставалась местом наиболее ожесточенных столкновений между вооруженными силами Украины и незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР» и гибридными подразделениями российской регулярной армии.

Если сравнивать по степени обороны, то Авдеевка — это маленький городок, который всегда находился в состоянии обороны на протяжении более чем девяти лет. И там, в районе Авдеевки, периодически происходили «качели» — в районе Опытного, в районе Спартака. То есть было продвижение российских оккупантов, потом их отбрасывали.

Почему это для них так важно, почему так важен населенный пункт? Дело в том, что Авдеевку саму по себе можно назвать воротами в Донецк, через которые можно осуществлять наступательные действия либо в направлении Макеевки, либо в направлении непосредственно самого Донецка. Опытное — это как раз село, которое находится за естественной преградой, за речкой. Из Опытного идет прямая дорога на логистическую артерию, связывающую саму Авдеевку и Спартак, который раньше тоже периодически переходил из рук в руки, но в целом находился под контролем российских оккупантов.

Теперь возникает ситуация возможности выхода на Спартак, который является северным сектором Донецка. У российских оккупантов из-за этого очень сильно «подгорает». Они после начала полномасштабного вторжения продвинулись по разным направлениям, захватили большие площади — часть Запорожской области, Херсонской. В самом начале были захваты в Черниговской области, Сумской, но при этом они не смогли реализовать эти захваты в Донецкой области, взять ту же Авдеевку. Это говорит еще о ряде моментов.

Сейчас у них исчерпался ресурс для наступления, он исчерпался еще в 2022-м году. Если проанализировать события того года, возникает вопрос — а они со второй половины 2022-го года вообще наступали по широкому фронту? Они захватили хотя бы один город-миллионник, хотя бы одну область, какой-нибудь район? Нет, со второй половины 2022-го года у российских оккупационных войск наступательный потенциал был на уровне узкого направления на Бахмут, маленький городок с фронтом наступления примерно в десять километров.

А сейчас их наступательный потенциал еще более истощился.

Мы не можем говорить о наступательном потенциале российских оккупационных войск, а говорим об их оборонном потенциале. А он тоже начинает сыпаться, то есть продолжается истощение армии РФ настолько, что уже идет вторая половина 2023-го года, а они не могут держать оборону. Она сыпется у них там, где, казалось бы, прорывов Сил обороны Украины не намечалось, но они происходят. Мы сейчас видим продвижение в районе Бахмута, в районе Авдеевки, в Запорожской области по треугольнику Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое.

Мы видим продвижение в районе Старомлыновки, мы видим, как на левом берегу Херсонской области расширяется серая зона. Мы не говорим, что это продвижение, что это плацдарм. Просто расширяется серая зона. 

Это все говорит о том, что российская армия теряет оборонный потенциал. После того, что произошло в Опытном, я вряд ли однозначно смогу сказать, какие дальнейшие события могут произойти, но может случиться что-то довольно непредсказуемое.

— Например, ВСУ зайдут в Донецк?

— Я не говорю, что прям зайдут и освободят, но в определенных секторах Донецка, северном или северо-западном, вполне может что-то произойти. Скажем так — изменится зона влияния.

— В какие сроки реально освободить Донецк?

— Я думаю, что Донецк будет освобождаться после того, как будет освобождена Запорожская область и левобережная Херсонщина. Начнется сценарий по изоляции Крыма, вот тогда вполне можно сосредоточить усилия на освобождении Донецкой области и операционной деятельности непосредственно в районе Донецка. Но не раньше. То, что сейчас мы видим, это такие определенные точечные операции, не какого-то глобального формата. А вот уже после освобождения нужных плацдармов последует и освобождение Донецка.

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