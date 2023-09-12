Авто 1,5 года искали в Европе, а в итоге обнаружили на белорусской границе 12.09.2023, 13:57

Необычная ситуация произошла на днях на белорусско-литовской границе.

Через пункт пропуска «Мядининкай» 34-летний белорус пытался провезти несколько автомобилей. Оказалось, что с одним из них не все так просто.

«Мужчина вез автомобили в прицепе грузовика с польскими номерами, — рассказали литовские пограничники. — Он предоставил соответствующие документы, но выяснилось, что одну из машин, Lexus UX200, угнали еще в 2019 году. С марта 2022-го польская полиция занималась розыском внедорожника».

По факту приобретения или сбыта полученного преступным путем имущества начато досудебное расследование. Максимальная предусмотренная ответственность за такое — 4 года лишения свободы.

Lexus находится на пограничном пункте. Мужчину, перевозившего автомобиль, отпустили после допроса.

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