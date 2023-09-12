закрыть
12 сентября 2023, вторник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Авто 1,5 года искали в Европе, а в итоге обнаружили на белорусской границе

  • 12.09.2023, 13:57
Авто 1,5 года искали в Европе, а в итоге обнаружили на белорусской границе

Необычная ситуация произошла на днях на белорусско-литовской границе.

Через пункт пропуска «Мядининкай» 34-летний белорус пытался провезти несколько автомобилей. Оказалось, что с одним из них не все так просто.

«Мужчина вез автомобили в прицепе грузовика с польскими номерами, — рассказали литовские пограничники. — Он предоставил соответствующие документы, но выяснилось, что одну из машин, Lexus UX200, угнали еще в 2019 году. С марта 2022-го польская полиция занималась розыском внедорожника».

По факту приобретения или сбыта полученного преступным путем имущества начато досудебное расследование. Максимальная предусмотренная ответственность за такое — 4 года лишения свободы.

Lexus находится на пограничном пункте. Мужчину, перевозившего автомобиль, отпустили после допроса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников