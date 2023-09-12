Авто 1,5 года искали в Европе, а в итоге обнаружили на белорусской границе
- 12.09.2023, 13:57
Необычная ситуация произошла на днях на белорусско-литовской границе.
Через пункт пропуска «Мядининкай» 34-летний белорус пытался провезти несколько автомобилей. Оказалось, что с одним из них не все так просто.
«Мужчина вез автомобили в прицепе грузовика с польскими номерами, — рассказали литовские пограничники. — Он предоставил соответствующие документы, но выяснилось, что одну из машин, Lexus UX200, угнали еще в 2019 году. С марта 2022-го польская полиция занималась розыском внедорожника».
По факту приобретения или сбыта полученного преступным путем имущества начато досудебное расследование. Максимальная предусмотренная ответственность за такое — 4 года лишения свободы.
Lexus находится на пограничном пункте. Мужчину, перевозившего автомобиль, отпустили после допроса.