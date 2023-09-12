закрыть
12 сентября 2023, вторник, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ким, дай патроны: получит ли Путин оружие от КНДР

  • 12.09.2023, 14:03
Ким, дай патроны: получит ли Путин оружие от КНДР

Сейчас Пхеньян в сложной ситуации, поэтому использовать РФ для Ким Чен Ына весьма кстати.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в российский Владивосток обусловлен переговорами с Путиным о передаче Pоссии оружия и боеприпасов с северокорейских складов. Для КНДР Россия и так является дойной коровой, а тут и подавно. В обмен на оружие КНДР получит экономические пряники. Детальнее о визите Ким Чен Ына в Россию «Апострофу» рассказал украинский политолог-международник Дмитрий Левусь.

Визит главы КНДР будет плодотворным для путина. Тем более что состоялось определенное одобрение о предоставлении оружия со стороны Китая. В то же время, некоторые дипломаты стран Центральной Азии говорят о том, что иногда не стоит преувеличивать влияние КНР на КНДР. Да, оно в глобальном плане существует, но есть определенные вещи, где КНДР, учитывая психологию своего диктатора, способна делать то, что хочет Ким Чен Ын.

Учитывая, что Ким Чен Ын прибыл в Россию лично, а перед этим состоялось несколько знаковых визитов, например Шойгу в Пхеньян несколько месяцев назад - можно предполагать, что стороны приблизились к тому, чтобы помощь россии оружием стала системной. К тому же это слишком большой соблазн для КНДР. Сейчас Пхеньян в очень сложной ситуации, поэтому использовать Россию для них очень кстати. Они и так воспринимают россию как дойную корову. Так что сейчас не воспользоваться ситуацией было бы не по кимченыновски.

Что взамен? Они потребуют от России чего-то в экономическом плане - возможно, поставки продовольствия.

Какое оружие

По оценкам экспертов, у КНДР очень большие запасы не столько вооружений, сколько боеприпасов именно советского образца. Это в основном артиллерийские боеприпасы. Также это боеприпасы к стрелковому оружию, тактические ракеты, по большому счету модернизации советских или китайских систем. Также не исключены поставки бронетранспортеров, о чем шла речь во время визита Шойгу.

При этом это оружие может быть не слишком качественным и об этом говорят абсолютно справедливые оценки. Качество выполнения боеприпасов также может помешать полноценно использовать его в российских системах.

Но надо понимать, что сейчас Путин поставил задачу максимально затянуть войну – то есть война на истощение. И в этом контексте открытие северокорейских складов для россиян очень актуально. То есть это не обязательно высококачественное оружие, но оно подойдет для массово-мобилизованной армии.

Новые санкции

КНДР – это клинический случай. Ибо для того же Ирана отношения с Россией и Путиным становятся слишком токсичными. А КНДР наоборот – чувствует себя большим игроком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников