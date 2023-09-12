Ким, дай патроны: получит ли Путин оружие от КНДР 12.09.2023, 14:03

Сейчас Пхеньян в сложной ситуации, поэтому использовать РФ для Ким Чен Ына весьма кстати.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в российский Владивосток обусловлен переговорами с Путиным о передаче Pоссии оружия и боеприпасов с северокорейских складов. Для КНДР Россия и так является дойной коровой, а тут и подавно. В обмен на оружие КНДР получит экономические пряники. Детальнее о визите Ким Чен Ына в Россию «Апострофу» рассказал украинский политолог-международник Дмитрий Левусь.

Визит главы КНДР будет плодотворным для путина. Тем более что состоялось определенное одобрение о предоставлении оружия со стороны Китая. В то же время, некоторые дипломаты стран Центральной Азии говорят о том, что иногда не стоит преувеличивать влияние КНР на КНДР. Да, оно в глобальном плане существует, но есть определенные вещи, где КНДР, учитывая психологию своего диктатора, способна делать то, что хочет Ким Чен Ын.

Учитывая, что Ким Чен Ын прибыл в Россию лично, а перед этим состоялось несколько знаковых визитов, например Шойгу в Пхеньян несколько месяцев назад - можно предполагать, что стороны приблизились к тому, чтобы помощь россии оружием стала системной. К тому же это слишком большой соблазн для КНДР. Сейчас Пхеньян в очень сложной ситуации, поэтому использовать Россию для них очень кстати. Они и так воспринимают россию как дойную корову. Так что сейчас не воспользоваться ситуацией было бы не по кимченыновски.

Что взамен? Они потребуют от России чего-то в экономическом плане - возможно, поставки продовольствия.

Какое оружие

По оценкам экспертов, у КНДР очень большие запасы не столько вооружений, сколько боеприпасов именно советского образца. Это в основном артиллерийские боеприпасы. Также это боеприпасы к стрелковому оружию, тактические ракеты, по большому счету модернизации советских или китайских систем. Также не исключены поставки бронетранспортеров, о чем шла речь во время визита Шойгу.

При этом это оружие может быть не слишком качественным и об этом говорят абсолютно справедливые оценки. Качество выполнения боеприпасов также может помешать полноценно использовать его в российских системах.

Но надо понимать, что сейчас Путин поставил задачу максимально затянуть войну – то есть война на истощение. И в этом контексте открытие северокорейских складов для россиян очень актуально. То есть это не обязательно высококачественное оружие, но оно подойдет для массово-мобилизованной армии.

Новые санкции

КНДР – это клинический случай. Ибо для того же Ирана отношения с Россией и Путиным становятся слишком токсичными. А КНДР наоборот – чувствует себя большим игроком.

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