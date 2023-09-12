Ученые придумали алкоголь без похмелья

Ученые придумали алкоголь без похмелья15
- 12.09.2023, 14:09
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Продукт поступит в продажу к 2026 году.
В британской лаборатории GABA Labs синтезировали аналог алкоголя Alcarelle, который не вызывает похмелье. Результаты приводит портал Odditycentral.
Помимо легкой головы, в Alcarelle остаются и положительные эффекты от спиртного – расслабленность, общительность и радость.
Жидкость представляет собой безвкусное вещество, которое можно добавлять в другие напитки – алкогольные или безалкогольные – чтобы повысить их опьяняющее действие без негативных побочных эффектов.
Ученые надеются, что продукт поступит в продажу к 2026 году. Процесс осложняется разбирательствами с регулирующими органами.
Создатели хотят и дальше улучшать Alcarelle, в идеале сделав его безвредным для внутренних органов.
Потенциально такое изобретение может спасти миллионы жизней.