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Ученые придумали алкоголь без похмелья

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  • 12.09.2023, 14:09
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Ученые придумали алкоголь без похмелья

Продукт поступит в продажу к 2026 году.

В британской лаборатории GABA Labs синтезировали аналог алкоголя Alcarelle, который не вызывает похмелье. Результаты приводит портал Odditycentral.

Помимо легкой головы, в Alcarelle остаются и положительные эффекты от спиртного – расслабленность, общительность и радость.

Жидкость представляет собой безвкусное вещество, которое можно добавлять в другие напитки – алкогольные или безалкогольные – чтобы повысить их опьяняющее действие без негативных побочных эффектов.

Ученые надеются, что продукт поступит в продажу к 2026 году. Процесс осложняется разбирательствами с регулирующими органами.

Создатели хотят и дальше улучшать Alcarelle, в идеале сделав его безвредным для внутренних органов.

Потенциально такое изобретение может спасти миллионы жизней.

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